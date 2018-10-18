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Çin uzaya 'yapay Ay' görevi üstlenen uydu gönderecek

Çin’in uzaya yapay ay görevi üstlenecek ve güneşin ışığını dünyaya yansıtacak bir uydu göndereceği bildirildi.

18.10.2018 - 12:49 | Güncelleme: AA

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde geliştirilecek uydunun yapımı 2020 yılına kadar tamamlanacak ve güneşin ışığını dünyaya yansıtmak i çin devasa aynalar taşıyacak.

Yapay Ay adlı uydudan üç tane üretilerek 2022’de uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Kentteki Sistem Bilimi Araştırma Enstitüsü Başkanı Vu Çunfıng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri araştırma çerçevesinde yapay Ay’ın yörünge ayarı, açılma ve aydınlatma gibi kontrollerinin 2020’de tamamlanacağını söyledi.

Vu, uyduya dev aynaların yerleştirileceğini ve bu uyduların 24 saat boyunca sürekli aydınlanma sağlayacağını belirtti.

Uydunun güneşten dünyaya yansıtacağı ışığın 3 bin 600 ila 6 bin 400 kilometrekarelik alanı aydınlatacağını ifade eden Vu, ışımanın yoğunluğunun Ay ışığından sekiz kat fazla parlak olmasını beklediklerini dile getirdi. 

Vu, dünyadan 500 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye yerleştirilecek yapay Ay’ın ışık yoğunluğunun ayarlanabileceğini ve insanlar tarafından gökyüzünde sadece bir yıldız şeklinde görüneceğini ifade etti. 

Söz konusu yapay Ay’ın özellikle sivil alanda kullanılacağına dikkati çeken Vu, uydunun 50 kilometrekarelik bir alanı aydınlatmak için kullanılması durumunda 1,2 milyar yüen tutarında elektrik masrafından tasarruf etme imkanı sağlayacağını ve deprem gibi doğal afetler meydana geldiğinde yeryüzünde karanlıkta kalan kör noktaları da aydınlatabileceğini belirtti. 

Çin’in haricinde Rusya da daha önce yapay Ay çalışmaları denemiş ancak teknik sorunlar nedeniyle başarı sağlayamamıştı.

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