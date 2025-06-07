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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin ve AB elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasında son aşamada - İş-Yaşam Haberleri

        Çin ve AB elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasında son aşamada

        Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve AB arasında elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasına ilişkin müzakerelerde son aşamaya gelindiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:35
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        Çin ve AB anlaşıyor
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        Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Wang Wentao’nun Fransa’ya yaptığı ziyaret kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile görüştüğü hatırlatıldı.

        Açıklamada, iki taraf arasında elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasına ilişkin müzakereler konusunda AB’nin yeni teknik yolların da araştırılabileceği önerisinde bulunduğu, Çin’in AB’nin önerisinin uygulanabilirliğini hukuki ve teknik açılardan değerlendireceği kaydedildi.

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