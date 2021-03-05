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Çin koronavirüsten toparlanmak için ayrıntılı bir yol haritası çizerken ekonomik büyüme hedefini mütevazi bir seviye olan %6 üzeri olarak açıkladı ve geçen yıla kıyasla daha fazla istihdam yaratma sözü verdi. Ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle sarsılan Çin 2002'den beri ilk defa geçen yıl başbakanın çalışma raporunda açıklanan ekonomik büyüme hedefini düşürmüştü.

Çin'in gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYH) geçen yıl %2.3 ile 44 yılın en zayıf büyümesini kaydetti ancak dünyanın büyük

ekonomileri arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu. Çin Başbakanı Li Keqiang, 2021 çalışma raporunda "Çin'in büyüme hedefi bu yıl için %6 üzeri olarak belirlendi. Bu hedefi belirlerken ekonomik faaliyetlerin toparlanma sürecini göz önünde bulundurduk" ifadelerini kullandı.

Ancak 2021 hedefi analistlerin ortalama beklentisinin altında açıklandı. Analistler büyüme hedefinin %8'i aşmasını bekliyordu. Politika danışmanlarına göre Çin'in ılımlı büyüme hedefi borçlanma ve risk iştahını sürdürmeye çalışmanın yanı sıra geçen yıl koronavirüsün getirdiği ani değişikliklerin ardından ekonomik istikrara dönmek için olan çabaya işaret ediyor Çin'in kabine danışmanlarından Yao Jingyuan, "Büyümenin %6 üzerinde gerçekleşeceği açık. Bu hedefin belirlenmesindeki amaç daha nitelikli bir büyümeye odaklanmamız gerektiğini göstermek" dedi.

Li, parlamentonun yıllık toplantısının açılışında sunulan çalışma raporunda Çin'in 2021'de kentlerde 11 milyondan fazla yeni istihdam yaratmayı hedeflediğini açıkladı. Çin 2020 için 9 milyondan fazla istihdam yaratmayı hedeflediğini açıklamıştı.