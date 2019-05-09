Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cinayet sanığı pilota, 25 yıl hapis cezası!

AA

Antalya'da dağlık alanda bir kişinin cesedinin bulunmasından 10 yıl sonra cinayet zanlısı olarak tutuklanan sanık pilot Asım Onur Ceyhan'a, 25 yıl hapis cezası verildi. Duruşmada Ceyhan, masum olduğunu belirterek, "Erdoğan Akbaş'ı öldürmüş olmam için bana daha ağır şeyler yapmış olması gerekirdi" diye savunma yaptı

katil zanlısı pilota hapis

Antalya'da 11 yıl önce bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık pilot Asım Onur Ceyhan, hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Asım Onur Ceyhan, öldürülen Erdoğan Akbaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın cep telefonuyla "Suç delili ve parmak izi nasıl yok edilir" gibi internetten yüzden fazla araştırma yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Asım Onur Ceyhan tarafından öldürüldüğü iddia edilen Erdoğan Akbaş.

SAVCI, MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

AA'da yer alan habere göre maktulle telefonla en son görüşen kişinin sanık olduğu vurgulanan mütalaada, sanık pilotun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Karar öncesi söz verilen Asım Onur Ceyhan, masum olduğunu belirterek, "Erdoğan Akbaş'ı öldürmüş olmam için bana daha ağır şeyler yapmış olması gerekirdi" diye savunma yaptı. Mahkeme heyeti, sanık Asım Onur Ceyhan'a, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

CİNAYETİN NEDENİ: ALACAK-VERECEK İDDİASI

Antalya'nın Kemer ilçesinde masörlük yapan Erdoğan Akbaş'ın cesedi, 2008 yılında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bulunmuş, olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan 4 şüpheliden özel bir havayolu şirketinde pilotluk yapan Asım Onur Ceyhan tutuklanmıştı. Cinayetin ikili arasında yaşanan borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edilmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasak aşk cinayetinde 'Sakinleştirici iğne' iddiası
GÜNDEMYasak aşk cinayetinde 'Sakinleştirici iğne' iddiası
Son dakika: Müjdat Gezen yurt dışına çıkamadı
GÜNDEMMüjdat Gezen yurt dışına çıkamadı
CHP'nin 23 Haziran stratejisi netleşiyor
GÜNDEMCHP'nin 23 Haziran stratejisi netleşiyor
Hırsızlardan şaşırtan yöntem! Kola ile çaldılar!
GÜNDEMKola ile çaldılar!
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?
GÜNDEMMSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Teröristlerin şifresi: Maça hazır olan var mı?
GÜNDEMTeröristlerin şifresi: Maça hazır olan var mı?
Son dakika: 33 yiğidimiz şehit olmuştu! O dehşeti böyle anlattı
GÜNDEMBingöl katliamını anlattı!
Ayak takımı yakalandı, kilit isim kaçtı! Polis o kadını arıyor
GÜNDEMAyak takımı yakalandı, kilit isim kaçtı! Polis o ...
Hadi ipucu sorusu cevabı 9 Mayıs! Tribeca Film Festivali’nde Nuh Tepesi filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kim kazandı? 12.30 Hadi Magazin ipucu
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı
Anneler Günü ne zaman 2019? En güzel Anneler günü hediye önerileri
GÜNDEMAnneler Günü ne zaman 2019?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X