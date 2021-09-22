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Cinayet Süsü oyuncuları kim? Cinayet Süsü konusu ne?

Ali Atay ve Feyyaz Yiğit'in sevilen filmi Cinayet Süsü bu akşam ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Son zamanların en çok izlenen filmlerinden biri olan Cinayet süsü filmi 2019 yılında vizyona girmişti. Zengin oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla adından söz ettiren Cinayet Süsü filmi araştırılıyor. Cinayet Süsü oyuncuları kim? Cinayet Süsü konusu ne?

Cinayet Süsü oyuncuları kim? Cinayet Süsü konusu ne?

Taff Pictures imzasıyla beyaz perdeye yansıyan Cinayet Süsü filminin yönetmenliği Ali Atay'a senaryosu ise Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'e ait. İşte Cinayet Süsü filmi oyuncu kadrosu...
CİNAYET SÜSÜ KONUSU NE?

Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİM?

Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin
Binnur Kaya: Komiser Asuman
Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih
Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu
Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin
Mehmet Özgür: Sanatçı
Osman Alkaş: Emniyet Müdürü
Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar
Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten
Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer
Müfit Kayacan: Yaşlı adam
Aycan Koptur: Arzu

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