Kasten öldürme suçundan 7 yıldır aranan S.E. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca kasten öldürme suçundan 7 yıldır aranmakta olan firari şüpheli S.E.'nin Edremit İlçesi Narlı Mahallesi'ne gelip gittiği duyumu alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin katılımı ile yapılan kapsamlı operasyonda, şüpheli S.E.'yi Narlı Mahallesi'nde özel bir araçta yakalandı.

Araçta yapılan aramada şüpheli S.E.'ye ait 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.