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Cinayet zanlısı öğrenci olaydan önce intihar mektubu yazmış

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H.'nin cinayetten önce bir intihar mektubu yazdığı ortaya çıktı. Ailesi tarafından evde bulunan mektup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi. Mektupta, "Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Dersler çok ağır, bir kitap 500 sayfa. Siz hiç kopya çekmediniz mi?” ifadelerinin yer aldığı belirtildi

04.01.2019 - 17:50 | Güncelleme:

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak’ta aynı fakültede eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., silah ve bıçak kullanmak suretiyle canice katledilmişti. 

HABERTÜRK dün zanlının ifadesini duyurmuştu. Cinayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Hasan İsmail H., tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İNTİHAR MEKTUBU YAZMIŞ

Soruşturmada önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, cinayet zanlısı Hasan İsmail H.'nin olaydan önce bir intihar mektubu kaleme aldığı belirlendi.

Ailesi tarafından odasında bir çekmece içerisinde bulunarak, savcılığa teslim edilen mektupta ifadesinde yer alan, “Ceren Damar’ı öldürdükten sonra intihar etmek istedim, ancak odaya girenler olunca yapamadım, kaçtım” ifadesini doğrulayan satırlar yer aldığı görüldü.



“MECBUR BIRAKTILAR”

Hasan İsmail H.'nin, 1 sayfalık mektubunda özetle şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Dersler çok ağır bir kitap 500 sayfa. Siz hiç kopya çekmediniz mi? Spordaki başarılarımı derslerimde gösteremedim. Bu okula geldim geleli bir türlü yüzüm gülmedi. Bana sürekli mobbing uygulandı.”

ARKADAŞINA “ÖLDÜRECEĞİM” DEMİŞ

Öte yandan, zanlının, hazırladığı kopyaları içini boşalttığı tükenmez kalemlerin içine yerleştirdiği de belirlendi. Kopya olayının ardından kendisini arayan bir arkadaşına ise Ceren Damar Şenel'in kendisine taktığını ve "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

 

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YORUMLAR 2
  • izzettinefe4105 Ocak 2019 Cumartesi01:36
    Allah çıkarmasını içerden. şimdi karşılık yap içerde aklın başına gelsin.
  • yildirim1704 Ocak 2019 Cuma22:25
    Hukuk bitiriyorsun adalet dağıtacaksın elbette zorlu bir eğitim binlerce kişi mezun oldu kopya çekmek zorluğun mazereti olabilirmi
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