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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!

        İstanbul Kadıköy'de Fatma Duygu Özkan'ı dördüncü kattaki evinin balkonundan atarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Avukat Doğan Can Gündüz, cezaevinde intihar etti. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 05.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:55
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        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
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        Kadıköy’de 14 Ağustos 2023 tarihinde 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan, bir binanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

        Özkan son nefesinde kendisini aşağıya atan kişinin evde bulunan Avukat Doğan Can Gündüz olduğunu söyledi. Görgü tanıkları da kadının bir erkek tarafından pencereden itildiğini söyledi. Gözaltına alınan Avukat Gündüz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fatma Duygu Özkan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık Doğan Can Gündüz’ün o gün eskort olarak Fatma Duygu Özkan’ı evine çağırdığı iddianamede anlatıldı.

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        KADINI AŞAĞIYA ATTIKTAN SONRA MÜZİK AÇTI

        Tanık anlatımlarına da yer verilen iddianamede, olay sırasında sokaktan geçen bir kişinin söz konusu dairenin balkonundan gelen bağırma seslerini duyduğunu ve yukarı baktığını söylediği anlatıldı.

        Tanık, sırtında büyükçe dövmesi bulunan bir erkeğin kadını balkondan atmaya çalıştığını gördüğünü, kadının çığlık atarak yardım istediğini söyledi. Erkeğin kadını aşağıya attıktan sonra, kadına bakarak güldüğünü ve evin içine geçerek müzik açtığını söyledi.

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        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYORDU

        Başsavcılık şüpheli Doğan Can Gündüz’ün, “Kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

        Maltepe 1 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan sanığın 3 Mayıs 2024 tarihinde kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Ölü muayene işlemi yapılmasının ardından tutulan tutanak, yargılamanın yapıldığı Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

        Fotoğraflar: DHA

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