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Ciner Holding Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri arasında

Enerji Günlüğü ve Kearney tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan “MW100 - Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi” araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye’nin elektrik üretimi kurulu gücü 2020 yılında salgın önlemlerine rağmen yaklaşık yüzde 5’lik artışla 96 bin megavat seviyesine dayandı. Türkiye’nin en büyük elektrik üreticisi 20 bin 981 MWe’lik kurulu gücüyle EÜAŞ oldu. Ciner Holding de 819 MWe’lik kurulu gücüyle 23. sırada yer aldı

Ciner Holding Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri arasında
HABERTURK.COM

Enerji Günlüğü ile uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in hazırladığı MW100 2021 - Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu’nun ikincisi yayınlandı. Çevrimiçi toplantıyla duyurulan MW100 2021 Raporu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 31 Aralık 2020 tarihli verilerinden hareketle hazırlandı.

MW100 2021 listesinin zirvesinde devlete ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yer alıyor. MW100 araştırmasına göre EÜAŞ’a bağlı santrallerin 20 bin 981 MWe’lik kurulu gücü bulunuyor. Bu kapasite, Türkiye’nin 95 bin 890 MWe’lik toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 22’sini oluşturuyor. Listenin ikinci sırasında ise 3.830 MWe’lik kurulu güce sahip ENKA bulunuyor.

Sabancı Holding ile Alman E.ON ortaklığı Enerjisa Üretim, MW100 Araştırması’nda 3 bin 608 MWe’lik kurulu gücüyle en büyük üçüncü elektrik üreticisi konumunda yer alıyor. Enerjisa ilk üç arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip oyuncu olarak dikkat çekiyor. MW100’e göre Enerjisa’nın üretim portföyünde bin 583 MWe’lik doğalgaz, 450 MWe’lik yerli kömür, bin 353 MWe’lik hidroelektrik, 211 MWe’lik de rüzgâr santrali var.

YÜZDE 5 YÜKSELDİ

Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri listesinde Ciner Holding de 819 MWe'lik kapasitesiyle 23. sırada yer aldı.

MW100 2021 raporuna göre Türkiye’nin elektrik üretimi kurulu gücü 2020 yılında salgın önlemlerine rağmen yaklaşık yüzde 5’lik artışla 96 bin megavat (MW) seviyesine dayandı. Yıllık elektrik tüketimi ise Nisan-Mayıs aylarındaki sert düşüşe rağmen toplamda 2019’a göre artış gösterdi ve 305 milyar kilovatsaati aştı. Jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı, devlet teşvikleriyle artan kurulu güç kapasitenin de etkisiyle bir sene içinde yüzde 13’ten yüzde 15 seviyesine yükseldi. Rapora göre hidroelektrik santrallerin payı 2020 yılına kıyasla gerilerken, bu düşüşte özellikle Ekim-Aralık ayları arasında yaşanan kuraklık etkili oldu.

'SAĞLAMLIĞINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ'

Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur, MW100 2021 Raporu’nu değerlendirirken Türkiye elektrik sektörünün salgın şartları altında bile toplam kapasitesini yüzde 5 arttırarak finansal ve teknik sağlamlığını bir kez daha dünyaya gösterdiğini söyledi. Okutur, “Türkiye elektrik sektöründeki kapasite artışının yüzde 95’i yenilenebilir kaynaklarıyla gerçekleşti. Böylece bu kaynakların toplam kapasitedeki payı yüzde 51.5’e yükseldi. Türkiye 2020’de yüzde 43’lük yenilenebilir enerji üretim payı ile dünyadaki pek çok gelişmiş ekonomiyi geçti ve bu doğrultuda çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bir enerji yönetimi uyguladığını bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

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