Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" ödülüne layık görüldü Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 8. Anadolu Medya Ödüllerine layık görülen kişi ve kuruluşlar belirlendi. Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" ödülüne layık görüldü. Çakır'a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti

Habertürk Giriş: 05.06.2024 - 21:53 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:53 facebook

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