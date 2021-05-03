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HaberlerDünya
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Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı

Çin´de Se adlı bir baba, boşandığı eşiyle arasındaki tartışmaya nokta koymak için, 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı. Baba, parayı yeni karısıyla çıktığı tatilde harcadı.

Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı
Bu da oldu! Çin'de bir 'baba', oğlunu sattı!
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HABERTURK.COM / DHA

Çin'de film senaryolarını aratmayan bir olay ortaya çıktı. Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir babanın boşanmış eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı sattığı belirtildi.

Boşanmanın ardından oğlunun velayetini alan kişinin, eski eşiyle sürekli tartıştığı ve hayatını kolaylaştırmak için oğlunu satmaya karar verdiği ifade edildi.

Çocuğun, 158 bin yuana (202 bin Türk Lirası) çocuksuz bir çifte satıldığı açıklandı. Polisin aktardığı bilgiye göre Se, bu parayı yeni karısıyla tatile çıkarak harcadı.

Anne, çocuğun kayıp olduğunu polise bildirmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi.

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