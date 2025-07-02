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        Haberler Sağlık Çinli doktorlar, 5 bin kilometre uzaktan ameliyat yaptılar | Sağlık Haberleri

        Çinli doktorlar, 5 bin kilometre uzaktan ameliyat yaptılar

        Çinli cerrahlar uydu teknolojisi kullanarak 5 bin kilometre uzaktan robotik ameliyat gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:51
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        5 bin kilometre uzaktan ameliyat yaptılar
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        Çinli cerrah Prof. Dr. Rong Liu liderliğindeki ekip, Pekin'deki iki hastayı, 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa'dan uydu ve robotik cerrahi teknolojisiyle ameliyat etti.

        Geleneksel 5G destekli cerrahi sistemlerde mesafe sınırı bulunurken, bu operasyonda 'Apstar-6D' uydusu devreye sokularak gecikmelerin minimize edildiği bildirildi.

        Profesör Rong Liu liderliğindeki doktorların, karaciğer kanseri ve hemanjiomu bulunan iki hastayı yaklaşık 124 dakika süren operasyonlarla tedavi ettiği, yeni nesil bağlantı sistemleri sayesinde ameliyat sırasında veri akışının kesintisiz sağlandığı ve yüksek hassasiyetle işlem yapılabildiği belirtildi.

        Açıklamada, ameliyat sonrasında herhangi bir ciddi komplikasyon yaşanmadığı ve hastaların 24 saat içinde taburcu edildiği bilgisi de paylaşıldı.

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