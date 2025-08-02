Çinli marka Türkiye'nin ardından Avrupa'ya açılıyor

Kısa bir süre önce Türkiye pazarına giren Çin merkezli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu bünyesindeki Forthing, yeni modellerini Avrupa'da tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirketin Türkiye distribütörü Ulumotor'dan yapılan açıklamaya göre, markanın yeni nesil enerjili S7 REEV, M4 U-TOUR PHEV ve U-TOUR V9 PHEV modelleri kısa bir süre içinde Avrupa pazarlarında sunacak.

Bu kapsamda, uzatılmış menzilli elektrikli araç sınıfında S7 REEV ile şarj edilebilir hibrit sınıfındaki M4 U-TOUR PHEV ve U-TOUR V9 PHEV modelleri, eylülde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek "IAA Mobility 2025" otomobil fuarında lanse edilecek.

Ulumotor'un, yeni modellerin Avrupa'nın ardından Türkiye pazarında da tanıtılması için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi