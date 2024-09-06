Çinli şirketlere soruşturma talebi

ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu (CPSC) üyeleri Peter Feldman ve Douglas Dziak, Salı günü kurumun web sitesinde yayınlanan bir mektupta, e-ticaret perakendecileri Shein ve Temu’nun güvenlik uygulamalarının soruşturulmasını talep etti1. Bu talep, her iki web sitesinde de “ölümcül bebek ürünleri ve yürümeye başlayan çocuk ürünleri” satıldığı iddialarına dayanıyor.

GÜVENLİK VE UYUMLULUK İNCELEMESİ

Komiserler Feldman ve Dziak, CPSC’nin Singapur merkezli Shein ve Çin merkezli Temu’nun güvenlik ve uyum kontrollerini, üçüncü taraf satıcılarla ilişkilerini ve ithal edilen ürünleri nasıl temsil ettiklerini değerlendirmesini istiyor. Özellikle, düşük değerli doğrudan tüketiciye sevkiyatlara odaklanarak, bu firmaların ABD’de çok az varlığı olan veya hiç varlığı olmayan firmaların tüketici ürünlerini nasıl dağıttıklarını anlamaya çalışıyorlar