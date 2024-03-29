Çinli teknoloji devi 2023 finansal sonuçlarını yayınladı

Önde gelen teknoloji firmalarından Huawei, geçtiğimiz yıl boyunca hem kurumsal hizmetler hem de tüketici elektroniği alanlarındaki gelirini artırdı. Bulut bilişim ve dijital güç alanlarında da istikrarını sürdüren Huawei, otomotiv segmentinde de adından söz ettirmeyi başardı.

Çinli üretici, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla, 2023’te yıllık gelirinin yüzde 23,4'ünü oluşturan 23,55 milyar doları her yıl olduğu gibi Ar-Ge’ye yatırdı. Böylece, şirketin son on yıldaki Ar-Ge yatırımı 158,73 milyar dolara ulaştı.

"FİNANSAL PERFORMANS TAHMİNLERLE UYUMLU"

Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu yaptığı değerlendirmede, “2023 yılı finansal performansımız tahminlerimizle uyumlu şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz birkaç yılda zorluklar yaşamamıza rağmen büyümemizi sürdürdük. Bu başarının altında ise dünya çapındaki müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve dostlarımızın, güveni ve desteği yatıyor. 2024'te bizi yeni bir yolculuk bekliyor. Açık inovasyonu teşvik ederek ve canlı ekosistemler inşa ederek, müşterilerimiz ve toplum için daha büyük değerler yaratacağız. Bu yolda bize katılan ve katılacak olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Tamamen bağlı ve akıllı bir dünya birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.