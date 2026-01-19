Habertürk
Habertürk
        Cinsel içerikli video izlemek, fotoğraflara bakmak orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken cinsel içerikli video izlemek ve fotoğraflara bakmak orucu bozar mı?

        Ramazan dönemi yaklaştıkça orucu hangi durumların bozduğu da merak edilir. Oruç tutan kişilerin merak ettiği konular arasında cinsel içerikli video izlemek veya fotoğraflara bakmanın oruca etkisi de yer alır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamaları, bu tür davranışların oruç açısından hükmünü net şekilde ortaya koyuyor. Peki cinsel içerikli video izlemek ve fotoğraflara bakmak orucu bozar mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 16:22 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:22
        Cinsel video izlemek orucu bozar mı?
        Oruç ibadeti, yalnızca yeme ve içmeden uzak durmayı içermez. Aynı zamanda nefsi arzuların kontrol altına alınmasını da amaçlayan bir ibadettir. Bu nedenle Ramazan ayında ve oruç tutulan diğer zamanlarda davranışların oruç üzerindeki etkisi sıkça gündeme gelir. Özellikle cinsel içerikli fotoğraf karelerine bakmak, video izlemek veya bu tür görsellere bilinçli şekilde yönelmek orucun manevi boyutu açısından da değerlendirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuyu ele alırken kişinin niyeti, iradesi ve ortaya çıkan sonuca dikkat çekmiştir.

        CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLEMEK ORUCU BOZAR MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre cinsel içerikli video izlemek tek başına orucu bozmaz. Çünkü bu durum doğrudan yeme, içme veya cinsel ilişki kapsamında değerlendirilmez. Ancak bu tür içeriklerin bilinçli şekilde izlenmesi, orucun ahlaki ve manevi yönüyle bağdaşmaz.

        Zaten cinsel içerikli video izleme sonucu cinsel boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve kaza gerekir. Bu durumda fiilin sonucu esas alınır. Diyanet, bu tür davranışlardan oruç süresince uzak durulmasını tavsiye etmiştir.

        DİYANET’E GÖRE CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFA BAKMAK ORUCU BOZAR MI?

        Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre, cinsel içerikli fotoğraflara bakmak da tek başına orucu bozmaz. Ancak bu tür görüntülere bilerek ve isteyerek bakmak, orucun ruhuna aykırı davranışlar arasında değerlendirilir.

        Fotoğraflara bakılması sonucunda cinsel boşalma meydana gelirse oruç bozulur. Bu durumda yalnızca kaza orucu gerekir; kefaret gerekmez. Diyanet, oruç ibadetinin sadece fiziki değil, aynı zamanda ahlaki bir disiplin olduğunu da vurgulamıştır.

        ORUÇLUYKEN CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLEMEK ORUCU BOZAR MI?

        Oruçlu iken cinsel içerikli video izlemek, boşalma olmadığı sürece orucu bozmaz. Ancak Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre bu tür davranışlar, orucun manevi değerini zedeleyebilir. Oruç, nefsi kontrol altına alma ibadeti olduğu için bilinçli şekilde cinsel içeriklere yönelmek uygun görülmez.

        Eğer izleme sonucunda meni gelirse oruç bozulur ve kaza gerekir. Bu nedenle oruçlu kişilerin hem ibadetin geçerliliği hem de manevi boyutu açısından dikkatli olmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu bilgileri bazı din alimleri de doğrulamıştır.

        SAHURDA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLEMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre sahur vakti, oruç süresinin henüz başlamadığı zaman dilimidir. Bu nedenle sahurda cinsel içerikli video izlemek, teknik olarak oruca zarar vermez. Ancak imsak vaktinden sonra bu tür davranışlara devam edilmesi durumunda oruçla ilgili hüküm devreye girer.

        Sonuç olarak imsaktan sonra izleme sonucu cinsel boşalma meydana gelirse oruç bozulur. Bu nedenle sahurdan sonra imsak vaktine dikkat edilmesi gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

        İFTARDAN SONRA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLEMEK, CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFA BAKMAK SAKINCALI MI?

        Diyanet’e göre iftar vaktinden sonra cinsel içerikli video izlemek veya fotoğraflara bakmak, oruç açısından herhangi bir hüküm doğurmaz. Çünkü iftarla birlikte oruç sona ermiş olur. Bu nedenle oruç ibadetiyle ilgili bir geçersizlik söz konusu değildir.

        Ancak Din İşleri Yüksek Kurulu, bu tür davranışların ahlaki boyutuna dikkat çekmekte ve Ramazan ayının manevi atmosferine uygun hareket edilmesini tavsiye etmektedir. İbadetin sadece aç kalmakla sınırlı olmadığı, davranış bütünlüğü gerektirdiği ifade edilmektedir.

        Sonuç:

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu tür konularda oruçluların sadece fiilin hükmünü değil, ibadetin manevi yönünü de gözetmesi gerektiğini vurgulamıştır. Oruç, nefsi disipline etmeyi amaçladığı için bilinçli şekilde cinsel içeriklere yönelmekten kaçınılması tavsiye edilmiştir. Bu yaklaşım, orucun sadece şekil şartlarını değil, ahlaki boyutunu da korumayı hedeflemiştir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
