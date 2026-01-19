Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?

        Cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?

        Ramazan yaklaştıkça hangi durumların orucu bozacağı birçok kişinin radarına takılmıştır. Bunların başında da cinsel ilişki gelir. Oruç ibadetiyle ilgili en önemli ve sıkça konuşulanlardan biri de cinsel ilişkidir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre oruçlu iken cinsel ilişkiye girmenin hükmü açık şekilde belirlenmiştir. Peki cinsel ilişki orucu bozar mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oruç, imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Bu nedenle oruçluyken cinsel ilişkiye girmenin dini hükmü, İslam’da net çizgilerle ifade edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda yaptığı açıklamalarda cinsel ilişkinin oruç üzerindeki etkisini ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Orucun bozulmasının yanı sıra kefaret gerektiren durumlara da dikkat çekmiştir. Oruç tutan kişilerin bu hükmü doğru şekilde bilmesi ibadetin geçerliliği açısından kritik öneme sahiptir.

        CİNSEL İLİŞKİ ORUCU BOZAR MI?

        Cinsel ilişki orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar. Cinsel ilişki, orucu bozan fiiller arasında açıkça yer alır. Bu durum, yeme ve içme gibi orucun temel yasakları kapsamında değerlendirilir.

        Oruçlu iken bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girilmesi halinde yalnızca oruç bozulmakla kalmaz, aynı zamanda kefaret de gerekir. Bu yönüyle cinsel ilişki, orucu bozan diğer fiillerden daha ağır bir hükme sahiptir.

        DİYANET’E GÖRE CİNSEL İLİŞKİ ORUCU BOZAR MI?

        Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvalarına göre, Ramazan ayında veya herhangi bir farz oruç sırasında cinsel ilişki yaşanması orucu bozar ve kefaret gerektirir. Kefaret, peş peşe iki ay oruç tutmak ya da buna güç yetiremeyenler için belirlenen alternatif yükümlülüklerdir.

        Diyanet, bu hükmü açıklarken cinsel ilişkinin oruç ibadetinin ruhuna aykırı olduğunu vurgular. Çünkü oruç, sadece aç kalmak değil bedensel arzuların da kontrol altına alınmasını amaçlayan bir ibadettir.

        ORUÇLUYKEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYE DİKKAT EDİLMELİ Mİ?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre oruç tutan kişilerin cinsel ilişkiye karşı son derece dikkatli olmaları gerekir. Oruç süresi boyunca cinsel ilişkiden kesinlikle uzak durulması zorunludur. Bu konuda mazeret kabul edilmez.

        Oruçlu iken cinsel ilişkiye girilmesi durumunda yalnızca kaza orucu yeterli olmaz. Aynı zamanda kefaret de gerekir. Bu nedenle oruç tutan kişilerin imsak vaktinden iftara kadar bu hususa azami özen göstermeleri, ibadetin geçerliliği açısından büyük önem taşır.

        SAHURDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre, sahur vakti cinsel ilişkiye girmek oruca zarar vermez. Çünkü sahur, orucun henüz başlamadığı zaman dilimidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta imsak vaktidir.

        İmsak girdikten sonra cinsel ilişkiye devam edilmesi orucu bozar ve kefaret gerektirir. Bu nedenle sahurda cinsel ilişki yaşanacaksa imsak vaktinden önce sona erdirilmesi gerekir. Aksi durumda oruç geçersiz olur.

        İFTARDAN SONRA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK SAKINCALI MI?

        Diyanet’e göre iftardan sonra cinsel ilişkiye girmenin dini açıdan herhangi bir sakıncası bulunmaz. İftarla birlikte oruç sona erdiği için cinsel ilişki helal kabul edilir. Bu nedenle oruç tutan eşlerin, cinsel ilişkiyi iftar sonrasına bırakmaları tavsiye edilmiştir. Böylece oruç ibadetiyle ilgili herhangi bir ihlal veya tereddüt oluşmaz. Diyanet, bu zamanlamanın ibadet ve günlük hayat dengesi açısından en uygun yol olduğunu belirtmiştir.

        CİNSEL DÜŞÜNCE ORUCU BOZAR MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre cinsel düşünce tek başına orucu bozmaz. Ancak bu düşünceler bilinçli şekilde sürdürülür ve cinsel boşalmaya yol açarsa oruç bozulur ve kaza gerekir. Kişinin iradesi dışında oluşan düşünceler ise oruca zarar vermez. Sonuç olarak oruçlu kişinin bilinçli davranışları esas alınır.

        EŞLER ARASINDA YAKINLAŞMA ORUCU BOZAR MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre oruçluyken eşler arasında sarılma, öpme gibi yakınlaşmalar tek başına orucu bozmaz. Ancak bu durum cinsel ilişkiye veya boşalmaya yol açarsa oruç bozulur. Bu nedenle oruçlu kişilerin bu tür davranışlarda dikkatli ve ölçülü olmaları din alimleri tarafından önerilen bir yaklaşımdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Domuz saldırısına uğrayan avcı: "Ayakkabımı yedi, onunla mücadele ettim, kalkamadım kalksam onu boğacaktım"

        Domuz saldırısına uğrayan avcı: "Ayakkabımı yedi, onunla mücadele ettim, kalkamadım kalksam onu boğacaktım"

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?