Cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı?

Oruç, imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Bu nedenle oruçluyken cinsel ilişkiye girmenin dini hükmü, İslam’da net çizgilerle ifade edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda yaptığı açıklamalarda cinsel ilişkinin oruç üzerindeki etkisini ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Orucun bozulmasının yanı sıra kefaret gerektiren durumlara da dikkat çekmiştir. Oruç tutan kişilerin bu hükmü doğru şekilde bilmesi ibadetin geçerliliği açısından kritik öneme sahiptir.

CİNSEL İLİŞKİ ORUCU BOZAR MI?

Cinsel ilişki orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar. Cinsel ilişki, orucu bozan fiiller arasında açıkça yer alır. Bu durum, yeme ve içme gibi orucun temel yasakları kapsamında değerlendirilir.

Oruçlu iken bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girilmesi halinde yalnızca oruç bozulmakla kalmaz, aynı zamanda kefaret de gerekir. Bu yönüyle cinsel ilişki, orucu bozan diğer fiillerden daha ağır bir hükme sahiptir.

DİYANET’E GÖRE CİNSEL İLİŞKİ ORUCU BOZAR MI? Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvalarına göre, Ramazan ayında veya herhangi bir farz oruç sırasında cinsel ilişki yaşanması orucu bozar ve kefaret gerektirir. Kefaret, peş peşe iki ay oruç tutmak ya da buna güç yetiremeyenler için belirlenen alternatif yükümlülüklerdir. Diyanet, bu hükmü açıklarken cinsel ilişkinin oruç ibadetinin ruhuna aykırı olduğunu vurgular. Çünkü oruç, sadece aç kalmak değil bedensel arzuların da kontrol altına alınmasını amaçlayan bir ibadettir. ORUÇLUYKEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYE DİKKAT EDİLMELİ Mİ? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre oruç tutan kişilerin cinsel ilişkiye karşı son derece dikkatli olmaları gerekir. Oruç süresi boyunca cinsel ilişkiden kesinlikle uzak durulması zorunludur. Bu konuda mazeret kabul edilmez. Oruçlu iken cinsel ilişkiye girilmesi durumunda yalnızca kaza orucu yeterli olmaz. Aynı zamanda kefaret de gerekir. Bu nedenle oruç tutan kişilerin imsak vaktinden iftara kadar bu hususa azami özen göstermeleri, ibadetin geçerliliği açısından büyük önem taşır.

SAHURDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre, sahur vakti cinsel ilişkiye girmek oruca zarar vermez. Çünkü sahur, orucun henüz başlamadığı zaman dilimidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta imsak vaktidir. İmsak girdikten sonra cinsel ilişkiye devam edilmesi orucu bozar ve kefaret gerektirir. Bu nedenle sahurda cinsel ilişki yaşanacaksa imsak vaktinden önce sona erdirilmesi gerekir. Aksi durumda oruç geçersiz olur. İFTARDAN SONRA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK SAKINCALI MI? Diyanet’e göre iftardan sonra cinsel ilişkiye girmenin dini açıdan herhangi bir sakıncası bulunmaz. İftarla birlikte oruç sona erdiği için cinsel ilişki helal kabul edilir. Bu nedenle oruç tutan eşlerin, cinsel ilişkiyi iftar sonrasına bırakmaları tavsiye edilmiştir. Böylece oruç ibadetiyle ilgili herhangi bir ihlal veya tereddüt oluşmaz. Diyanet, bu zamanlamanın ibadet ve günlük hayat dengesi açısından en uygun yol olduğunu belirtmiştir. CİNSEL DÜŞÜNCE ORUCU BOZAR MI? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre cinsel düşünce tek başına orucu bozmaz. Ancak bu düşünceler bilinçli şekilde sürdürülür ve cinsel boşalmaya yol açarsa oruç bozulur ve kaza gerekir. Kişinin iradesi dışında oluşan düşünceler ise oruca zarar vermez. Sonuç olarak oruçlu kişinin bilinçli davranışları esas alınır.