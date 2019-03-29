Hakan Bulut'un haberine göre, 2015 yılında Adana’nın Tekir ilçesinde yaz aylarını geçirmek için ailesiyle birlikte giden ve burada camiye Kuran kursuna giden E.S.’ye iddiaya göre imam M.D. cinsel tacizde bulundu.

Yaşananları bir süre kimseye anlatamayan E.S.’nin durumu öğretmenine anlatmasıyla olayın mahkeme süreci başladı.

Şu anda 16 yaşında olan E.S.’ye karşı işlendiği öne sürülen cinsel saldırı olayının görüldüğü Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta görülen duruşmada “sanığın tutuksuz yargılanması” ve duruşmayı 29 Mart’a ertelemesi kararına tepki gösteren sivil toplum örgütleri, kadın kuruluşları ve Baro’lar, bugün ki duruşmaya, oldukça kalabalık şekilde katılım gösterdiler. Duruşmaya E.S.’nin yanı sıra anne ve babası da katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşmaya, Mersin ve Adana Barosu başta olmak üzere diğer Barolara kayıtlı yaklaşık 40 avukat katıldı.

DAVAYA YENİ AVUKAT

Tutuksuz yargılanan M.D.’nin avukatının hafta içinde çekilmesiyle yeni avukatının katıldığı davada, 2. Ağır Ceza Mahkemesi reisi, seçim dolayısıyla izinli olduğu için duruşmaya katılamadı.

E.S.’nin avukatları katalog suçları kapsamında cinsel istismar suçuyla yargılanan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve toplumsal vicdanın rahatlaması için kaçma ihtimalide göz önünde bulundurularak sanığın tutuklanmasını talep ettiler.

TUTUKSUZ YARGILAMAYA DEVAM KARARI

Vekaleten mahkemeye katılan hakim ise duruşmayı 25 Nisan’a erteleyip, M.D.’nin ise tutuksuz yargılanmasına devam kararı verdi.

E.S.’nin duruşma esnasında konuşulanlardan etkilenmesi üzerine başka bir odaya alındı mahkeme sonunda yakınları, avukatlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tepki gösterdi.

Duruşmaya katılan CHP Mersin Milletvekili Av. Ali Mahir Başarır, “Bir avukat olarak verilen karardan utanç duyuyorum. Tutuksuz yargılanan sanık geçtiğimiz günlerde sosyal medyada canlı yayın yapıp, yıkılmadım ayaktayım mesajı veriyor! Bu gerçekten düşündürücü ve üzücü bir durum. Yargı sistemimizin geldiği noktayı göstermektedir” dedi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Kurucusu Saadet Özkan ise “Çocuklarımızla ilgili olarak yaşanan bu durumlara üzülüyoruz. Kişinin mesleğinin önemi yok. Bu kişi, maalesef ki mesleğine zarar vermiştir. Ben inançlı bir kişiyim, bu kişi benim inançlarıma dahi zarar vermiştir. Bugün buraya tüm siyasi partilerden, derneklerden temsilciler gelmiş, destek olmuşlardır. Onlara teşekkür ediyorum. Buraya gelmeleri ile verilen mesaj –çocuklarımızı hep birlikte koruyalım- mesajıdır” ifadelerini kullandı.