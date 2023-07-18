Cinsel tacizle yargılanan Kevin Spacey'e destek geldi
Ünlü İngiliz müzisyen Elton John'un, cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey'nin savunmasında mahkemede ifade verdi. Elton John, Spacey'nin lehine tanıklık yaptı
İngiliz sanatçı Elton John ve eşi David Furnish, aktör Kevin Spacey'nin cinsel saldırı davasında ifade verdi. John'a, Spacey'nin bir şoföre cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları soruldu.
Suçlamayı yapan kişi, Kevin Spacey’yi Elton John’un verdiği partiye götürmek için arabasına bindirdiğini, ünlü aktörün kendisini yolda taciz ettiğini ve bu nedenle büyük bir kaza atlattıklarını iddia etti.
Elton John iddialarının gerçek olamayacağını dile getirdi; "Çünkü Kevin Spacey, Windsor’daki evlerinde her yıl verdikleri meşhur yılbaşı partisine sadece 2001'de katıldı."
Elton John,2001 – 2005 arasında partilerine katılan tüm konukların listesine ve fotoğraflarına tek tek baktıklarını ve Kevin Spacey’nin partiye sadece 2001'de katıldığının belgeli olduğunu ifade etti.
Elton John, Kevin pacey'nin etkinlikten sonra geceyi evlerinde geçirdiğini kaydetti. Ayrıca Spacey'nin o gece Elton John AIDS Vakfı için düzenlenen açık artırmada bir otomobil satın aldığını da doğruladı.
Elton John'un eşi David Furnish de Kevin Spacey'nin etkinliğe sadece 2001'de katıldığı yönündeki ifadesini destekledi. Furnish, 2001'den 2005'e kadar partide çekilen fotoğrafları incelediğini ve Spacey'nin sadece o yılki görüntülerde yer aldığını söyledi.
Geçen hafta iki gün boyunca ifade veren 63 yaşındaki Kevin Spacey, cinsel ve uygunsuz saldırı suçlamalarını içeren çok sayıda suçlamayı kabul etmedi.