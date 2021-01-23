Cinsiyet değiştirmek isteyen kadına "260 kiloluk" engel 0:00 / 0:00

DHA

Birleşik Krallığa bağlı İskoçya’nın Airdrie kentinde yaşayan 260 kg ağırlığındaki AJ adlı kadın cinsiyet değştirmek için uzamana başvurdu.

6 yıldır hiç evden çıkmayan ve günlük 5 bin kaloriyle beslenen AJ, acı haberi doktorlardan aldı. AJ, vücudunun kendisini yansıtmadığını ifade ederek, "Cinsiyet değiştirmek istedim. Ancak aşırı kilolarım buna engel olmakla birlikte ne zaman öleceğimi de öğrenmiş oldum" dedi.

Doktorlar, AJ'nin olduğu gibi yemeye devam etmesi durumunda, aşırı kilodaki kadının 5 veya 10 yıl içinde ölecebileceğini söyledi.

Öte yandan, Birleşik Krallık genelinde 35 milyon dolayında aşırı kilolu kişi bulunuyor. Araştırmalara göre obezlerin yüzde 37’sinin koronavirüsten ölme riski bulunuyor.