ABD’nin, Rusya’ya yönelik yarı iletken çiplerin satışına ilişkin yaptırımları genişleteceği bildirildi. Bu adım, özellikle Çin’deki üçüncü parti satıcıları hedef alarak, Rusya’nın bu kritik bileşenlere erişimini daha da sınırlamayı amaçlıyor. Yaptırımlar, Batı’nın yaptırımlarını aşma girişimlerine karşı koymak ve Ukrayna’ya karşı yürüttüğü askeri operasyonları engellemek için Biden yönetiminin daha geniş bir stratejisinin parçası.

RUSYA'NIN SAVAŞ YETENEKLERİNE BASKI

Yeni önlemlerin, sadece ABD’de üretilen ürünleri değil, ABD markalı ürünleri de kapsayacak şekilde mevcut ihracat kontrollerini genişletmesi ve 12 Haziran 2024 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Bu eylem, Ukrayna’daki çatışmaya devam eden uluslararası tepkiyi ve Rusya’nın savaş yeteneklerine ekonomik baskı uygulama çabalarını yansıtıyor.