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        Haberler Gündem İstanbul Cip temizlik aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Cip temizlik aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        Esenyurt, Hadımköy bağlantı yolunda seyir halindeki cip, trafik ışıklarında dönüş yapan yol temizlik aracı ile çarpıştı. Kazada cipte bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, cipteki 1 kişi ile süpürme aracının şoförü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 06:46 Güncelleme: 31.12.2023 - 06:46
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        Cip temizlik aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi, Hadımköy Avrupa Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi.

        İddiaya göre, bağlantı yolunda ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen cip, trafik ışıklarında dönüş yapan İSTAÇ'a ait yol temizlik aracı ile çarpıştı.

        Kazada, cipte bulunan 3 kişi araç içinde sıkışırken, temizlik aracının şoförü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cipte sıkışanlara müdahale ederken, sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cipte bulunan bir kişi ile temizlik aracının şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen cip çekici yardımıyla, temizlik aracı ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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