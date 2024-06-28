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        Haberler Gündem Güncel Çipras'tan İmamoğlu'na ziyaret | Son dakika haberleri

        Çipras'tan İmamoğlu'na ziyaret

        Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:58
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        Çipras'tan İmamoğlu'na ziyaret
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras'ın ziyaretine dair açıklama yaptı ve o anların fotoğrafını paylaştı:

        "Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bir başka vesileyle gerçekleştirdiği İstanbul ziyareti sırasında Saraçhane’de bana nezaket ziyaretinde bulundu. İstanbul’u modern, kapsayıcı ve yeşil bir metropol megakente dönüştürme çabalarımızı görüşmemizde Aleksis Çipras’la paylaştım. Milletler arasında barışın ve iyi ilişkilerin geliştirilmesinde şehir diplomasisinin önemi üzerine de konuştuk. Bu bağlamda B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın umut verici bir platform oluşturduğu konusunda mutabık kaldık."

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