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        Haberler Gündem Güncel Cipten sürücülere doğrultulan silah oyuncak çıktı | Son dakika haberleri

        Cipten sürücülere doğrultulan silah oyuncak çıktı

        Antalya'da trafikte hareket halindeki bir cipten, yoldaki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:49
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        O silah oyuncak çıktı
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        Antalya-Kemer kara yolunda bir otomobilden diğer sürücülere doğru silah çekildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        Görüntüler üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

        Yapılan incelemede 8 yaşındaki bir çocuğun tahtadan oyuncak silahı dışarıya doğru tuttuğu ortaya çıktı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Antalya-Kemer yolundaki tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru silah gösterilmesiyle ilgili videonun sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Yapılan çalışmada, Ş.Y'nin kullandığı cipin ön yolcu koltuğundaki 8 yaşındaki oğlu M.Y'nin tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı, dışarıya doğru tuttuğunun belirlendiği ifade edildi.

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        #Antalya
        #silah
        #trafik
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