'Çirkin' alkış sesi duyunca oynamaya başlıyor

Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde, sahibinin farklı bir mahalleye taşınması üzerine sahipsiz kalan köpeğe mahallede yaşayan vatandaşlar sahip çıkarak Çirkin'i beslemeye başladılar.

SADIK DOST KENDİSİNİ BESLEYENLERİ KORUYOR

Şingah Mahallesi sakinlerinin kucak açtığı Çirkin, mahallelilerden gördüğü sevgi karşısında vefasını mahalleye yabancıları sokmayarak ve dans ederek gösteriyor. Ara ara kendisini besleyen vatandaşların yanında yabancı biri gördüğünde kıskançlık krizi yaşayan sadık dost Çirkin, kendisini besleyen insanları başkalarından kıskanıyor.

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Köpeğin çirkin olmadığını aksine çok güzel ve akıllı olduğunu vurgulayan mahalle sakini Beyhan Köse, insanların severken çirkin diye sevdiği için adının o şekilde kaldığını kaydetti.

Mahallede herkesin Çirkin'i sevdiğini ve soğuk kış günlerinde de unutmadıklarını aktaran Köse "Çirkin bizim dünya güzelimiz. Çirkin değil aslında nazar almasın diye Çirkin diyoruz. Çok tatlı, hepimizi ayrı ayrı çok seviyor. Mahallemize yabancı birisi gelse, izin vermiyor" dedi.

ALKIŞ SESİ DUYUNCA DAYANAMIYOR

"Alkış sesini duyunca ayaklarının üzerine kalkarak oynuyor, öpücük veriyor" diyerek konuşan, Köse, "Şu an Çirkin hamile, pek rahatsız etmek istemiyoruz. O yüzden sadece besliyoruz, yavruları olunca daha çok eğlenip oynayacağız, kendisi de oynamayı çok seviyor. Alkışladığımız zaman o da alkış tutuyor, öpücük veriyor" sözlerini kullandı.