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        Haberler Yaşam 'Çirkin' alkış sesi duyunca oynamaya başlıyor

        'Çirkin' alkış sesi duyunca oynamaya başlıyor

        Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle sakinlerinin 'Çirkin' ismini koyduğu sahipsiz köpek, alkış sesi duyunca patilerinin üzerine kalkarak dans edip, oynamaya başlıyor. Köpek eğitimi olmayan ve sadece duyduğu sese tepki veren Çirkin isimli köpek ise sevimli halleriyle adeta mahallelinin gözdesi haline geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:52
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        'Çirkin' alkış sesi duyunca oynamaya başlıyor
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        Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde, sahibinin farklı bir mahalleye taşınması üzerine sahipsiz kalan köpeğe mahallede yaşayan vatandaşlar sahip çıkarak Çirkin'i beslemeye başladılar.

        Mahalle sakinlerinin sevgi gösterdiği ve kaderine terk etmediği köpek ise gördüğü muamele karşısında mahalleye yabancı kimseyi sokmuyor.

        Mahalleye tanımadığı araç geldiğinde ise gece gündüz demeden havlayarak mahalle sakinlerini uyaran Çirkin, yine mahalleye gelen farklı cinsten köpekleri havlayıp korkutarak, kaçırıyor.

        SADIK DOST KENDİSİNİ BESLEYENLERİ KORUYOR

        Şingah Mahallesi sakinlerinin kucak açtığı Çirkin, mahallelilerden gördüğü sevgi karşısında vefasını mahalleye yabancıları sokmayarak ve dans ederek gösteriyor. Ara ara kendisini besleyen vatandaşların yanında yabancı biri gördüğünde kıskançlık krizi yaşayan sadık dost Çirkin, kendisini besleyen insanları başkalarından kıskanıyor.

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        Köpeğin çirkin olmadığını aksine çok güzel ve akıllı olduğunu vurgulayan mahalle sakini Beyhan Köse, insanların severken çirkin diye sevdiği için adının o şekilde kaldığını kaydetti.

        Mahallede herkesin Çirkin'i sevdiğini ve soğuk kış günlerinde de unutmadıklarını aktaran Köse "Çirkin bizim dünya güzelimiz. Çirkin değil aslında nazar almasın diye Çirkin diyoruz. Çok tatlı, hepimizi ayrı ayrı çok seviyor. Mahallemize yabancı birisi gelse, izin vermiyor" dedi.

        ALKIŞ SESİ DUYUNCA DAYANAMIYOR

        "Alkış sesini duyunca ayaklarının üzerine kalkarak oynuyor, öpücük veriyor" diyerek konuşan, Köse, "Şu an Çirkin hamile, pek rahatsız etmek istemiyoruz. O yüzden sadece besliyoruz, yavruları olunca daha çok eğlenip oynayacağız, kendisi de oynamayı çok seviyor. Alkışladığımız zaman o da alkış tutuyor, öpücük veriyor" sözlerini kullandı.

        "TANIMADIĞI AYAKKABILARI ALIP GÖTÜRÜYOR"

        Köse, Çirkin'in mahalleye gelen yabancılara tahammülünün olmadığını belirterek, "Ayakkabılarımızı bile kimseyle paylaşmıyor. Kapı önünde başkasının ayakkabısını görse alıp götürüyor. Niye geldiniz düşüncesiyle kapı önünden kaptığı gibi misafirlerimizin ayakkabılarını götürüyor. Bizim ayakkabılarımızı hiç almıyor. Kıskanıyor yani, bizim mahallemizin maskotu oldu. Biz de onu böyle sevip kabullendik" diye konuştu.

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        #haberler
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