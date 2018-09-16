Mersin'in Mut ilçesinde, Toroslar'ın zirvesinden doğup Gençali ve Yapıntı mahallelerinden geçerek Göksu Irmağı ile kavuşan Pirinçsuyu Deresi'nde ölen binlerce balığın yüzeye çıkması vatandaşları ürküttü. Balık avına geldiklerini belirten vatandaşlar, "Balık avlamak için hep buraya geliriz. Düne kadar balıklar canlıydı, bugün geldik hepsi ölmüş. Yazık günah. Bu kanalizasyon suyunu Pirinçsuyu Deresi'ne akıtanların hatasıdır. Toroslar'ın eteğinden gelen tertemiz suya lağım akıtıyorlar" diyerek tepkilerini dile getirdi.

SU VE BALIKLARDAN NUMUNE ALINIP İNCELENECEK

İHA'nın haberine göre Muharrem Kurt adlı vatandaş da, büyük bir ihtimalle lağım suyundan dolayı balıkların zehirlendiğini düşündüklerini söyledi. Balık ölümleri sonucu bölgede inceleme yapan Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerinin lağım suyu veya vatandaşın arazilerinde kullanılan zirai ilaçların bahçe sularken dereye karışması sonucu yaşanmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek, su ve balıklardan numune alıp inceleyeceklerini bildirdi.

Pirinçsuyu Deresi'nden numune alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.

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