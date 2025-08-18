Stellantis'in Fransız temsilcilerinden Citroën, yeni modelleri ile satışlarını artırmayı hedefliyor.

Temmuz ayında 1.362 adetlik elektrikli araç satışıyla yüzde 7.9’luk paya ulaşan Citroen, böylece pazarda 3’üncü sırada yerini aldı.

Son iki aylık toplam elektrikli araç satış adedi 3 bin 831’e ulaşan markanın söz konusu satış rakamlarına ulaşmasında ise C3 ve C3 Aircross modelleri etkili oldu.

Marka olarak temmuzda elektrikli araç pazarında 3’üncü olarak podyuma çıktıklarını kaydeden Citroën Marka Direktörü Bora Duran, "ë-C3 ve ë-C3 Aircross, elektrikli araç pazarındaki büyümemizde lokomotif görevini üstlendi. ë-C4 ve ë-C4 X’in de hakkını vermeliyiz, bizi çok iyi şekilde desteklediler. Yeni ë-C3 ve C3 Aircross’un etkisiyle B segmentinde 15 bin adetlik bir yıl sonu hedefimiz bulunuyor" dedi.

YENİ C5 AIRCROSS SON ÇEYREKTE GELİYOR

Bora Duran, marka olarak yıl sonunda 71 bin adetlik rekor satış hedeflediklerini belirterek, "Yılın geri kalan yarısında ticari araç tarafında yine agresif olacağız. C4 ve C4 X özellikle C4 X tarafında şu anda filo pazarında çok ciddi adetler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullanıyoruz.