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Fransız otomotiv üreticisi Citroën, 2020 yılında sunacağı yeni modellerle hafif ticari araç pazarına yönelik elektrikli araç hamlesini hayata geçiriyor. Markanın elektrikli araç hamlesinin 2021 yılında satışa sunacağı yeni modellerle de devam edeceği belirtiliyor.

Bu kapsamda markanın kompakt van pazarındaki temsilcisi Jumpy’nin elektrikli versiyonu olan ë-Jumpy'nin yakın zamanda satışa çıkacağı belirtiliyor.

PSA’nın 'EMP2' platformu üzerinde inşa edilen araçta, 100 kW (136 beygir) güç ve 260 Nm tork değeri sunan elektromotorun 130 km/s maksimum hıza imkan tanıdığı belirtildi.

İki farklı batarya kapasitesi bulunan ë-Jumpy'de, XS, M, XL gövde tiplerinde sunulan ve 18 modülden oluşan 50 kWH kapasiteli bataryanın WLTP normuna göre 230 km elektrikli menzil sunduğu bilgisi paylaşıldı.

27 modülden oluşan 75 kWH kapasiteli bataryanın ise WLTP normuna göre 330 km elektrikli menzil sunduğu kaydedildi.

8 YIL GARANTİ İLE SATILACAK

Araç zeminine gizlenen lityum-iyon bataryalar sayesinde elektrikli versiyonun içten yanmalı motora sahip Jumpy modelleri ile aynı yaşama alanı ve bagaj hacmini sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, hızlı şarj özelliği ile 50 kWh kapasiteli batarya 30 dakikada ve 75 kWh kapasiteli batarya 45 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşıyor.

ë-Jumpy'nin, güç ve aktarma sistemiyle bataryaların sekiz yıl veya 160 bin km garanti ile satıldığı bildirildi.

TÜRK MÜHENDİSLER DE ELEKTRİKLİ TİCARİ GELİŞTİRDİ

Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat'ın hafif ticari modeli Doblo'nun da elektrikli versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve ë-Jumpy'nin rakibi olacak elektrikli Doblo'nun çeşitli koşullarda testlerinin gerçekleştirildiği daha önce açıklanmıştı.

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