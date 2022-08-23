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Civan Canova'nın cenaze töreninde büyük ayıp! Açelya Akkoyun'un zor anları...

Usta oyuncu Civan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun ile selfie çekmek isteyen bir kadın, oyuncuya zor anlar yaşattı ve tepki çekti

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  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle 20 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.  
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk haberine göre; Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine katılanlar arasında Canova'nın 1998-2002 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Açelya Akkoyun da vardı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Tören sırasında Açelya Akkoyun ile selfie çekmeye çalışan kadın dikkat çekti.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, "Lütfen teyzeciğim kırmayayım sizi" diyerek müsaade istedi. Kadının fotoğraf çektirme arzusu cenaze törenindekiler tarafından tepkiyle karşılandı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    "KALBİN KALBİMİZDE..."

    Usta sanatçı için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Ailesinin, "Kalbin kalbimizde, elin elimizde... Daima ve sonsuza kadar..." yazılı çelengi de duygulandırdı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Ünlü oyuncunun 'Üç Kuruş' dizisinden rol arkadaşları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş da törene katıldı.  Nesrin Cavadzade ve Nursel Köse gözyaşlarını tutamadı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Usta oyuncu Zafer Ergin de son yolculuğunda dostunu yalnız bırakmadı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    "BUNU BİZE YAPMAYACAKTIN"

    Oyuncu Metin Belgin ise duygularını şöyle dile getirdi:

    'Canım kardeşim, biraderim' 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize… Bunu bize yapmayacaktın. Sen o kadar ince, yüreği o kadar sevgi dolu bir insandı ki bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader… Hiçbir zaman birbirimize kötü bir söz söylemedik, sen her şeyi içine atardın yine içine attın galiba… Bir tek şey söyleyeceğim sana, şu korona günlerinde üç ay beraber yaşadık birbirimize hiç kötü söz söylemedik, sen eline fırçanı aldın güzel resimler yaptın… Seni hiçbir zaman yüreğimizden çıkarmayacağız, hep bizimle olacaksın, nur içinde uyu.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    CİVAN CANOVA HAKKINDA

    1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaşta iken anne ve babası ayrıldı, anneannesi tarafından büyütüldü.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in "Arkadaş" filminde oyunculuğa başladı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği "Nehir" (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında "Eve Dönüş" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında "Ölüleri Gömün" oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.
  • Civan Canova'nın cenaze töreninde Açelya Akkoyun'un zor anları - Son dakika magazin haberleri

    'Çiçek Taksi', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'Paramparça' dizilerinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Canova, ayrıca resim sanatıyla da ilgileniyordu.

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