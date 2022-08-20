Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

URAZ KAYGILAROĞLU

Ah be babacığım… İyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp, tartışmıştık. Bir taraf, 'Gidelim, 2-3 dakika da olsa görelim' diyordu. Diğer ekip ise Covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile, 'Bekleyelim' diyordu. Ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm, çok. Pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu... Oğlunun kıymetlisi...