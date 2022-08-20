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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, acı haber sonrasında duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi

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  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    URAZ KAYGILAROĞLU

    Ah be babacığım… İyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp, tartışmıştık. Bir taraf, 'Gidelim, 2-3 dakika da olsa görelim' diyordu. Diğer ekip ise Covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile, 'Bekleyelim' diyordu. Ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm, çok. Pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu... Oğlunun kıymetlisi...
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    KUMRU TİBET AYDIN

    Canım abimi az önce kaybettik. Güle güle kıymetlim…
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    NURSEL KÖSE

    Canım Civan'ım, bizi terk ettin. Korkunç bir kayıp, içim yanıyor…
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    ZAFER ALGÖZ

    Sevgili dostum, oyuncu, yazar, ressam Civan Canova'yı da kaybettik. En son '3 kuruş' dizisinde çalışmıştık. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun yetenekli arkadaşım. Osman Wober, Semih Sergen’in acıları geçmeden içimiz yandı yine...
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    ESRA DERMANCIOĞLU

    Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz... Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim...
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    IŞIL YÜCESOY

    Canım Civan Canova, konuşacak hiçbir söz kalmadı artık. Ne kadar üzgünüm. Başımız sağ olsun...
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    GÜVENÇ DAĞÜSTÜN

    Şu dünyaya gelmiş en güzel insanlardan biri daha gitti. Çok özleneceksin Civan! 
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

    Canım, ah Civan. Ahh... Çok üzgünüm canım, çok üzgünüm…Paylaştıklarımızla hep benimle olacaksın… 
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    NİLGÜN BELGÜN

    Çok üzüldüm. Çok değerli bir oyuncuydu.
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    GONCA VUSLATERİ

    Çok üzüldüm… Çok üzüldüm... Sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum.
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    EMRE KARAYEL

    Çok üzüldüm. Gene çok erken bir kayıp. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenleri ve yakınlarına sabırlar dilerim. 
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    UĞUR ARSLAN

    Hayatımıza kattığın tüm güzelliklere minnettarız, nurlar içinde uyu...
  • Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: İyileşeceksin sanmıştım... - Günün magazin haberleri

    ENGİN AKYÜREK

    Güzel adam...  

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