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Civanperçemi çayı faydaları nelerdir? Civanperçemi çayı nasıl yapılır?

Papatyagiller familyasının göz bebeği olan Civanperçemi; Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ılıman bölgelerinde yetişmektedir. Antik çağlardan beri süregelen kullanıma sahip bu bitki türüne dağ yamaçlarında ve yol kenarlarında rastlayabilirsiniz.

Civanperçemi Çayı Faydaları Nelerdir? Civanperçemi Çayı Nasıl Yapılır?
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Oldukça hoş bir kokuya sahip olan civanperçeminin 80 çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu 80 çeşitten 40’ı kadar mevcuttur. Yara otu, Barsama otu, Kandil Çiçeği olarak da anılan bu doğal bitki genellikle çay olarak tüketilmektedir. Gerek antioksidan gerekse anti bakteriyel özellikleriyle bağışıklık üzerinde son derece güçlü etkiye sahip bu bitkinin A’dan Z’ye birçok faydası bulunmaktadır. Peki, Civanperçemi çayı faydaları nelerdir, Civanperçemi çayı nasıl yapılır, Civanperçemi çayı neye iyi gelir, Civanperçemi çayı nasıl demlenir, Civanperçemi çayı zayıflatır mı, Civanperçemi çayı tarifi, Civanperçemi çayı adet söktürür mü, Civanperçemi çayı ne işe yarar? İşte, civanperçemi hakkında merak edilen tüm soruların cevapları…

Civanperçemi Çayı Faydaları

Ülkemiz hemen hemen her bölgesinde yetişim alanına sahip civanperçemi, saymakla bitmeyen faydalara sahiptir. Tipik bitki çaylarının aksine lezzetli bir tada ve hoş kokuya sahip civanperçemi çayı, tam bir şifa deposudur. Civanperçemi çayının faydaları:

  • Özellikle regl döngüsünde oluşan ağrıların giderilmesini sağlar.
  • Sivilce ve akne tedavisinde etkilidir.
  • Migren ağrılarını dindirir.
  • Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer.
  • Tansiyon dengeleyici özelliğinden dolayı yüksek tansiyonu düşürür.
  • İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
  • Nezle ve grip tarzı enfeksiyonların tedavisinde destekleyici rol oynar.
  • Anksiyete ve huzursuzluğun giderilmesine katkı sağlar.
  • Sindirime ve hazımsızlığa iyi gelir.
  • Kan akışının temizlenmesinde etkin rol oynar.
  • Uykusuzluk problemine iyi gelir.
  • Balgam söktürücü özelliği vardır.
  • Vücuttaki iltihabın iyileşmesine katkı sağlar.
  • Genital bölge ve yumurtalık iltihaplarını önler.
  • Cildin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Civanperçemi Çayı Nasıl Yapılır?

  • Elimizde bulunan 3, 4 adet civanperçeminin 1 su bardağı kadar suya atınız.
  • Ortalama 10 dakikalık bir demlenme süresi vardır.
  • Demlendikten sonra süzerek civanperçemi çayını tüketebilirsiniz. Yalnız günlük iki bardaktan fazla tüketmemeye özen gösterin. Aksi halde alerjik semptomlar baş gösterebilir.

Civanperçemi Çayı Neye İyi Gelir?

Civanperçemi çayının oldukça geniş yelpazede faydaları vardır. İmmün sistemi üzerinde bir bakteri savar olan civanperçemi, vücut bütünlüğünü etkin bir şekilde destekleyici roldedir. Hazımsızlık, mide rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, deri hastalıkları, regl ağrıları, kalp ve damar hastalıkları civanperçeminin başlıca iyi geldiği rahatsızlıklardandır.

Civanperçemi Çayı Nasıl Demlenir?

Bir tatlı kaşığı kurutulmuş civanperçemi, 1 su bardağı kaynar suya atılır. Ortalama 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Soğuduktan sonra ise süzülür.

Civanperçemi Çayı Zayıflatır Mı?

Bitki çayları metabolizma üzerinde hızlandırıcı etki gösterirler. Civanperçemi çayı da bu hızlandırıcı etkiye sahip bitkilerden biridir. Civanperçemi çayı metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımı üzerinde pozitif etkilere sahiptir. Özellikle dışkılamayı kolaylaştıracağından dolayı kabızlık sorunlarının önüne geçer. Yani civanperçemi zayıflama konusunda destekleyici bir seçenektir.

Civanperçemi Çayı Tarifi

1 tatlı kaşığı civanperçemi kurusu, 1 su bardağı kaynar suya atılır. Ağzı kapatılarak 2-3 dakika daha kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra soğumaya bırakılan civanperçemi süzülür. Dilerseniz civanperçemi çayınızı tarçınla da tatlandırabilirseniz.

Civanperçemi Çayı Adet Söktürür Mü?

Kadın hastalıkları hususunda oldukça yararlı etkilere sahip olan civanperçemi, geleneksel tıpta sıklıkla başvurulan alternatif tedavi yöntemlerinden biridir. Civanperçemi çayı kan pıhtılaşmasını önleyici yani bir nevi kan sulandırıcı etkiye sahiptir. Bu sebeple adet kanamalarını söktürücü görev görür. Ayrıca menopoz dönemlerinde oluşan psikolojik sıkıntıların giderilmesinde de kullanılır. Yumurtlamayı da düzenleyen civanperçeminin regl başlangıcından üç gün önce kullanılmaya başlanması tavsiye edilir.

Civanperçemi Çayı Ne İşe Yarar?

Civanperçemi çayı saymakla bitmeyen faydalara sahiptir. Antioksidan özelliklere sahip olan civanperçemi, vücudumuzdaki toksin maddeleri temizler. Antiseptik özelliği sayesinde vücudumuzda yer alan yaraları temizler. Öyle ki Truva Savaşı’nda askerlerin yaralarını iyileştirmek için civanperçemi otu kullanılıyordu. Etki alanı oldukça geniş olan Civanperçeminin en yaygın tüketilen formu çaydır. Civanperçemi çayı, sinir hastalıklarından kalp hastalıklarına, kadın hastalıklarından akciğer hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa şifa kaynağı olmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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