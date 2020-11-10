Civanperçemi çayının faydaları nelerdir?

Civanperçemi çayının yapımında bitkinin çiçekleri, yaprakları ve sapları kullanılır. Bu parçalar, taze veya kuru olarak kullanılabilir. Bazı tariflerde toz hali de kullanılabilmektedir. Civanperçemi bitkisi çay yapmak için demlendiğinde içeriğindeki faydalı bileşikler ve organik maddeler, çayın suyuna karışır. Böylece bu maddelerin vücut tarafından emilimi kolaylaşır.

CİVANPERÇEMİ ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Antik çağlardan beri dünya çapında birçok medeniyet tarafından şifalı özellikleri sebebiyle kullanılmıştır. Çay formu da bu şifaları barındıran faydalı bitkisel çaylardan biridir. Geleneksel olarak; iltihapları, cilt yaralarını, küçük çaplı kanamaları tedavi etmek için kullanılmıştır. Özellikle sindirim sistemindeki iltihaplarda etkilidir. Anksiyete ve uykusuzluğa karşı yatıştırıcı özelliği vardır.

Antiseptik özelliği olan civanperçemi, cilt yaralarına iyi gelir, kanamayı durdurur.

Yüzyıllardır geleneksel olarak yara tedavisi için kullanılmıştır. Bitkide bulunan “akidon” adlı kimyasal madde, kanamayı durdurma özelliği ile bilinir. Yaraların enfekte olmasını önleyebilir.

Bu çayın en popüler faydalarından biri iç ve dış kanamayı durdurma yeteneğidir. Özellikle iç kanama vakalarında tavsiye edilir. Ancak akciğerlerde veya sindirim sistemindeki kanamalar ciddi bir problemin belirtisi olabileceğinden doktor tarafından izlenmelidir.

Kan akışını iyileştirir, kandaki toksinleri ve bakterileri temizler. Kan dolaşımının yavaşladığı durumlarda el ve ayakların soğumasına karşı kullanılabilir.

Yüksek tansiyonu düşürme, kan damarlarını gevşetme ve nefes almayı iyileştirme gibi yetenekler sergilemektedir. Bu özelliği tıbbi olarak da desteklenmektedir.

Hayvanlar üzerinde kısa ve uzun süreli araştırmalarda anti-anksiyete etkileri gözlenmiştir.

Kaygı sorunları için ortak bir reçete olan “diazepam” (Valium) benzeri bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Civanperçemi ekstraktları, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Çin, Hindistan ve Avrupa'daki geleneksel bitkisel ilaç uygulamalarında önemli bir yere sahiptir.

Geleneksel olarak bağırsak ve dişi üreme sistemi iltihaplanmaları başta olmak üzere çeşitli enflamasyonları hafiflettiği gerekçesi ile kullanılır.

Antispazmodik aktivitesi olan bu bitkisel çay; ishal, şişkinlik ve mide krampları gibi gastrointestinal sorunlara karşı faydalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kas spazmlarını azaltabileceğini göstermiştir.

Civanperçemi çayı, soğuk algınlığı veya gribin ilk belirtilerinde etkili sonuçlar verir. Mukusun temizlenmesine yardımcı olur. Burun tıkanıklığını hafifleterek, nefes almayı kolaylaştırır.

Boğaz ağrısını hafifleterek akciğerleri güçlendirdiği belirtilir. Ayrıca, yüksek ateşte doğal terleme sağlayarak, vücut ateşinin kırılmasına yardımcı olur.

Alerjiler ve saman nezlesi vakalarında nazal geçiş yollarını kurutur; toz ve polene bağlı hapşırıkları azaltır. Astım hastalarında sakinleştirici ve antispazmodik etkisi vardır.

Hazımsızlık ve mide ekşimesine eğilimli bünyelerde sindirimi harekete geçirerek, safran üretimini destekler.

Midenin daha iyi çalışmasını sağlar. Mide zarını enfeksiyon ve inflamasyondan, mide kası spazmlarından koruyarak, sindirim sağlığını iyileştirir.

Bağırsak sağlığını güçlendirir, şişkinliği yatıştırır, kolik ve ishale karşı etkilidir.

Civanperçemi çayının içerdiği kimyasal bileşenlerin karaciğeri koruduğu ve karaciğere zarar verebilecek maddeleri temizlediği belirtilir.

Karaciğeri detoksize etmek ve hormonal üretimi kontrol altında tutmak için yardımcı olabilmektedir.

Analjezik ve sakinleştirici özellikleri olan civanperçemi çayı, hafif sedatif olarak bilinir. Ağrıları dindirme, gerginlik ve krampları azaltma potansiyeli vardır.

Bir fincan civanperçemi çayı, hafif anksiyete durumlarında sedatif olarak hizmet eder. Stresli ve gergin durumlarda sinir sistemini koruyan bir tonik gibi işlev görür.

Zihni ve bedeni rahatlattığı söylenen bu bitkisel çay, yorgunluğu gidererek, uykusuzluğu tedavi edebilir.

Anti-enflamatuar özelliği vücudu zararlı toksinlerinden arındırır.

İdrar üretimini artırarak, vücutta sıvı birikiminin atılmasını sağlar. Yani etkili bir diüretiktir.

Mesane ve böbrek enfeksiyonlarını temizlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, mesane tahrişlerini hafifletebilmektedir.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI HANGİ KADIN HASTALIKLARI İÇİN TAVSİYE EDİLİR?

Kadınlar için bir tonik olarak hizmet eder.

Kadın üreme sağlığı için mükemmel bir bitkisel çay olarak görülür.

Menstrüasyonun (adet) düzenlenmesi ve adet gecikmelerinde kanamanın uyarılması gibi etkileri vardır.

Aşırı adet kanamasını azaltır veya dengeler. Adet dönemlerindeki iç huzursuzluğu giderir.

Adet görememe (amenore) sorunlarına karşı geleneksel olarak kullanılmıştır.

Menopoz sorunlarını hafifletme yeteneği vardır.

Ağrılı adet kanaması, adet krampları ve uterus (rahim) tıkanıklığı gibi sorunlarda uyarıcı etkisi vardır.

Yumurtalık iltihapları ağrılarını hafifletir.

Emziren kadınlarda görülen meme enfeksiyonu “mastit” belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilmektedir.

Rahim sorunlarından “uterin fibroz” ve “endometriyoz” rahatsızlıklarında olumlu etkileri görülmüştür.

Karaciğerin hormonal üretimini dengeleyerek, Adet Öncesi Sendromu (PMS) semptomlarını hafifletir.

Doğumdan sonra uterusu temizler, aşırı doğum kanamasını durdurur.

Anti-enflamatuar ve antibakteriyel özellikler içeren civanperçemi çayı, meme çatlaklarına karşı etkili olabilmektedir.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI SOĞUK OLARAK CİLTTE HARİCEN NELER İÇİN KULLANILIR?

Bu çayın en iyi bilinen faydası, yaraların ve kesiklerin tedavi edilmesi yeteneğidir.

Yaraları temizleme, kanamaları dindirme, yara ağrılarını azaltma özelliği vardır.

Cilt dokularında skarları (yara izleri) yok edebilir, yanıkları yatıştırabilir.

Sakinleştirici ve temizleyici etkisi, kızarıklık ve kaşıntı hissine karşı yardımcı olur.

Deri enfeksiyonlarının yayılmasına karşı antiseptik özellikler gösterir.

Sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını yatıştırmak için kullanılabilir.

Ayrıca, sivilceleri temizlemeye yardımcı olduğu belirtilir.

İç iltihaplara yardımcı olan bu çay, topikal olarak uygulandığında harici iltihaplarda da etkili olabilmektedir.

Eklem iltihabı ve romatizmaya karşı eklem bölgelerine uygulanabilir.

Varisli damarların tedavisi için kompreslerle uygulanabilir.

Cildi temizleyerek taze kalmasını desteklediği belirtilirken, erken yaşlanmayı geciktirmesi de muhtemel olarak görülür.

Soğuk civanperçemi çayı, saç dökülmesine karşı tonik olarak uygulanabilir. Kelliğin önlenmesinde etkili olduğu belirtilir. Koyu saçlı insanlara özellikle tavsiye edilir. Saç derisinden toksinleri temizleme özelliği vardır.

CİVAN PERÇEMİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Çayın tarifi, sıradan bir bitkisel çay ile aynıdır.1 tatlı kaşığı kuru civanperçemi veya 3 taze yaprak hazırlayın. 1 su bardağı suyu kaynatın. Kuru bitki veya taze yaprakları suya ekleyin.10 dakika demlenmesini bekleyin. Yaprakları süzerek veya süzmeden tüketin.

Civanperçemi çayı hakkında bazı ipuçlarını da paylaşalım;