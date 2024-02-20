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        Haberler Yaşam Çizimleri manzaralarla birleştirdi! Robin Yayla’nın gözünden dünya...

        Robin Yayla'nın gözünden dünya...

        Robin Yayla simge yapıların ya da binaların üzerine illüstrasyonlar yapmasıyla biliniyor. Seyahat ve çizim tutkusunu birleştiren Yayla'nın amacı ise insanlara tebessüm ettirmek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:56
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        Robin Yayla 1994 İstanbul doğumlu bir illüstratör.

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        2017 yılında Milano'ya taşınarak Sanat ve Tasarım alanında yüksek lisans yapan Yayla, gezip gördüğü şehirlerdeki karakteristik manzaraların üzerine illüstrasyonlar yapmasıyla biliniyor.

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        Genç illüstratör şehirlerdeki simge yapıları ya da binaları orijinal bir şekilde yeniden yorumlayarak kitlesiyle paylaşıyor.

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        Örneğin, Örümcek Adam'ı Londra'daki Tower Bridge'de otururken resmediyor.

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        Ya da çizimleriyle Pisa Kulesi dürüme dönüşebiliyor.

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        Yayla'nın en dikkat çekici çalıştırması ise Azerbaycan'ın Bakü kentindeki Haydar Aliyev Merkezi'ni Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle birleştirmesi...

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        Seyahat ve çizim tutkusunu birleştiren Yayla, çalışmalarını Instagram hesabından paylaşıyor.

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        İllüstratör, amacının insanlara tebessüm ettirmek olduğunu söylüyor.

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        İşte o kareler...

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        Haberin görselleri Robin Yayla'nın Instagram hesabından alınmıştır.

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        #Robin Yayla
        #manzara
        #illüstrasyon
        #haberler

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