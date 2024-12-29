Claudia Schiffer neden süper modellikten süper anneliğe geçiş yaptığın anlattı
1990'lı yılların önde gelen süper modellerinden biri olan Claudia Schiffer, isterse daha fazla iş alabileceğini bilse de anneliği tercih ettiğini belirterek; "Ailemle kaliteli zaman geçirmeyi ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmamı sağlayacak bir dengeyi korumak, harika bir yeni kampanya yapmaktan çok daha önemli benim için" dedi
1990'lı yılların en ünlü süper modellerinden biri olan Claudia Schiffer, kariyerinin ailesinden sonra ikinci planda kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
54 yaşındaki Alman süper model, Matthew Vaughn ile evlendikten sonra üç çocuk annesi oldu. 21 yaşındaki Casper, 19 yaşındaki Clementine ve 14 yaşındaki Cosima'nın doğumundan sonra odağının değiştiğini itiraf etti.
Modellik kariyerinde daha az rekabetçi olduğunu söyleyen Claudia Schiffer, isterse daha fazla iş alabileceğini bilse de, hayatında elde ettiği dengeyle mutlu olduğunu belirtti.
Hello Dergisi'ne konuşan Claudia Schiffer; "20'li yaşlarımda dünyayı dolaşırken, odak noktam kariyerim, çok çalışmak, rekabetçi olmak ve zirveye ulaşmaktı" dedi.
"Çocuklarım olduğunda bu değişti ve şimdi, böylesine harika bir aileye sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" diyen Claudia Schiffer; "Çocuklarımla gurur duyuyorum, çok gerçekçiler. Onların refahı benim ve eşimin önceliği" şeklinde konuştu.
"Daha fazla podyum, fotoğraf çekimi ve diğer projeler üstlenebilirdim. Ancak ailemle kaliteli zaman geçirmeyi ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmamı sağlayacak bir dengeyi korumak, harika bir yeni kampanya yapmaktan çok daha önemli benim için" diyen Claudia Schiffer, bir zamanlar Cindy Crawford, Linda Evangelista ve Christy Turlington ile birlikte en ünlü süper modellerden biriydi.
Moda endüstrisindeki konumlarının 'devrim niteliğinde' olduğunu söyleyen Claudia Schiffer, podyumu yıllarının ne kadar özel bir zaman olduğunu ancak çok daha sonra geriye dönüp baktığında anladığını belirtti.
"1990'lar süper modellerin yükselişine tanık oldu, ancak aynı zamanda stil kültürünün ve korkusuz yaratıcılığın ortaya çıkışına da tanık oldu" diyen Claudia Schiffer; "Daha önce modeller podyum, reklam veya editoryal olarak kategorilendiriliyordu, ancak süper modeller olarak bu sınırları aştık ve kendi kendini yetiştirmiş, başarıyı temsil eden isimler haline geldik" şeklinde konuştu.