Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Claudia Schiffer neden süper modellikten süper anneliğe geçiş yaptığın anlattı - magazin haberleri

        Claudia Schiffer neden süper modellikten süper anneliğe geçiş yaptığın anlattı

        1990'lı yılların önde gelen süper modellerinden biri olan Claudia Schiffer, isterse daha fazla iş alabileceğini bilse de anneliği tercih ettiğini belirterek; "Ailemle kaliteli zaman geçirmeyi ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmamı sağlayacak bir dengeyi korumak, harika bir yeni kampanya yapmaktan çok daha önemli benim için" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1990'lı yılların en ünlü süper modellerinden biri olan Claudia Schiffer, kariyerinin ailesinden sonra ikinci planda kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        54 yaşındaki Alman süper model, Matthew Vaughn ile evlendikten sonra üç çocuk annesi oldu. 21 yaşındaki Casper, 19 yaşındaki Clementine ve 14 yaşındaki Cosima'nın doğumundan sonra odağının değiştiğini itiraf etti.

        2

        Modellik kariyerinde daha az rekabetçi olduğunu söyleyen Claudia Schiffer, isterse daha fazla iş alabileceğini bilse de, hayatında elde ettiği dengeyle mutlu olduğunu belirtti.

        Hello Dergisi'ne konuşan Claudia Schiffer; "20'li yaşlarımda dünyayı dolaşırken, odak noktam kariyerim, çok çalışmak, rekabetçi olmak ve zirveye ulaşmaktı" dedi.

        3

        "Çocuklarım olduğunda bu değişti ve şimdi, böylesine harika bir aileye sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" diyen Claudia Schiffer; "Çocuklarımla gurur duyuyorum, çok gerçekçiler. Onların refahı benim ve eşimin önceliği" şeklinde konuştu.

        4

        "Daha fazla podyum, fotoğraf çekimi ve diğer projeler üstlenebilirdim. Ancak ailemle kaliteli zaman geçirmeyi ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmamı sağlayacak bir dengeyi korumak, harika bir yeni kampanya yapmaktan çok daha önemli benim için" diyen Claudia Schiffer, bir zamanlar Cindy Crawford, Linda Evangelista ve Christy Turlington ile birlikte en ünlü süper modellerden biriydi.

        5

        Moda endüstrisindeki konumlarının 'devrim niteliğinde' olduğunu söyleyen Claudia Schiffer, podyumu yıllarının ne kadar özel bir zaman olduğunu ancak çok daha sonra geriye dönüp baktığında anladığını belirtti.

        6

        "1990'lar süper modellerin yükselişine tanık oldu, ancak aynı zamanda stil kültürünün ve korkusuz yaratıcılığın ortaya çıkışına da tanık oldu" diyen Claudia Schiffer; "Daha önce modeller podyum, reklam veya editoryal olarak kategorilendiriliyordu, ancak süper modeller olarak bu sınırları aştık ve kendi kendini yetiştirmiş, başarıyı temsil eden isimler haline geldik" şeklinde konuştu.

        7

        Claudia Schiffer; "Her şeyin ön saflarındaydık ve ne istersek onu gerçekleştirdik, bu da sektör için devrim niteliğindeydi" ifadesini kullandı.

        #Claudia Schiffer
        #süper model
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!