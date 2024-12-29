Claudia Schiffer neden süper modellikten süper anneliğe geçiş yaptığın anlattı

Modellik kariyerinde daha az rekabetçi olduğunu söyleyen Claudia Schiffer, isterse daha fazla iş alabileceğini bilse de, hayatında elde ettiği dengeyle mutlu olduğunu belirtti.

Hello Dergisi'ne konuşan Claudia Schiffer; "20'li yaşlarımda dünyayı dolaşırken, odak noktam kariyerim, çok çalışmak, rekabetçi olmak ve zirveye ulaşmaktı" dedi.