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        Haberler Spor Futbol Claudio Ranieri'den İtalya'ya ret! - Futbol Haberleri

        Claudio Ranieri'den İtalya'ya ret!

        İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin, İtalya Milli Futbol Takımı'nı çalıştırma teklifini reddettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:52
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        Claudio Ranieri'den İtalya kararı!
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        "Gök-mavililer"de istenilen sonuçların alınamaması dolayısıyla görevden alınan teknik direktör Luciano Spalletti'nin yerine arayışlar sürüyor.

        İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'nın, Spalletti'den boşalan koltuk için ilk sırada düşündüğü Ranieri'den olumsuz yanıt geldi.

        La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 73 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Başkan Gravina'ya çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Bu büyük bir onur, bunu ciddi şekilde düşündüm ve sonunda Roma için çalışmayı sürdürmeye karar verdim. Friedkin ailesi (Roma'nın ABD'li sahipleri) de bana milli takımla ilgili alacağım her karara tam destek verdiler ancak bu karar sadece benimdir." ifadelerini kullandı.

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        Gravina'nın, deneyimli teknik adamın olumsuz yanıtı sonrasında alternatiflere yöneldiği kaydedildi.

        Claudio Ranieri, geride kalan sezonun ortasında alt sıralardan aldığı Roma'yı ligde 5. sıraya kadar çıkarttı.

        La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'ta çıkan haberlerde, Ranieri'nin federasyonun teklifini geri çevirmesi sonrasında milli takım teknik direktörünün kim olacağı konusunda "kaos" ve "daha önce hiç yaşanmamış bir kriz" yaşandığı belirtildi.

        Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'ı çalıştıran Stefano Pioli'nin isminin yeniden ağırlık kazandığı, bununla beraber İtalya Milli Takım kaptanı olarak 2006'da Dünya Kupası'nı kaldıran Fabio Cannavaro'nun da adının geçtiği ifade edildi.

        2023'te milli takımdaki görevini bırakan ve şu an boşta olan Roberto Mancini'nin de tekrar bu göreve dönebileceği konuşuluyor.

        SPALETTI, GALİBİYETLE VEDA ETTİ

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'na Norveç karşısında alınan 3-0'lık yenilgiyle başlayan İtalya Milli Takımı'nda performansı tartışılan teknik direktör Luciano Spalletti, daha önce yaptığı açıklamada Moldova maçının ardından görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

        Spalletti yönetimindeki "Gök-mavililer" dün Moldova'yı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

        Bu maçla görevinden ayrılan Spalletti, 2023 yılının eylül ayından bu yana başında bulunduğu İtalya Milli Takımı ile çıktığı 24 müsabakada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.

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