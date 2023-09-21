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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi CANLI YAYIN | Club Brugge - Beşiktaş maçı canlı izle! Brugge Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı şifresiz izle - Futbol Haberleri

        Club Brugge - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oluyor. Son maçında Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 20:55 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:55
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        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
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        STAT: Jan Breydel Stadı

        HAKEM: Aleksei Kulbakov (Belarus)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: Exxen

        CLUB BRUGGE: Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

        BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı. Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek. Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        AVRUPA'DA 6'DA 6 YAPTI

        Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazandı.

        Beşiktaş, eleme turlarında Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0'lık skorla mağlup etti.

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        Bu karşılaşmalarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.

        BRUGGE İLE 4. RANDEVU

        İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika temsilcisi, 1'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası grup aşamasında oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Club Brugge ise 2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan müsabakalardan 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

        Club Brugge, bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 12 müsabakaya çıktı. Norveçli Ronny Deila'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika temsilcisi, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        237. RANDEVU

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 237. kez sahne alacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 236 müsabakada 90 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.

        Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M AG YG
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 6 6 - - 14 5
        TOPLAM 236 90 47 99 313 351
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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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