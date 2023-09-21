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Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılıp Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki, Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde... Ajanslar Giriş: 21.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:03 facebook

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da moral arıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak. Beşiktaş, Belçika'dan puan veya puanlarla dönüp tarihinde ilk kez yer aldığı Konferans Ligi grubuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

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UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı. Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.