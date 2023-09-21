Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılıp Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki, Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da moral arıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak. Beşiktaş, Belçika'dan puan veya puanlarla dönüp tarihinde ilk kez yer aldığı Konferans Ligi grubuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        2

        UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı. Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

        3

        BEŞİKTAŞ TAM KADRO

        Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Yeni transferlerden Eric Bailly'nin teknik direktör Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

        4

        CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Club Brugge ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

        5

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        6

        MERT GÜNOK

        7

        ROSIER

        8

        AMARTEY

        9

        COLLEY

        10

        MASUAKU

        11

        AMIR HADZIAHMETOVIC

        12

        GEDSON FERNANDES

        13

        OXLADE-CHAMBERLAIN

        14

        MULEKA

        15

        CENK TOSUN

        16

        ABOUBAKAR

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!