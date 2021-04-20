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Clubhouse'a bir rakip de Reddit'ten! İşte Reddit Talk hakkında merak edilenler...

Sesli sosyal medya uygulamaları yarışı hız kesmeden devam ediyor. 2021'in ilk haftasında internet dünyasına çok sesli bir giriş yapan Clubhouse'a bir rakip de Reddit'ten geldi. Sosyal paylaşım platformlarından biri olan Reddit'de Clubhouse benzeri bir özellik geliştirdiğini duyurdu. İşte Reddit Talk hakkında merak edilenler...

Clubhouse'a bir rakip de Reddit'ten! İşte Reddit Talk hakkında merak edilenler...

Çıktığı günden bu yabna sadeec iOS işlemciye sahip telefonlarda kullanılabilen ve davetiye sistemiyle üye olunduğu için fazlasıyla dikkat çeken sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse'a bir rakip de Reddit'ten geldi. ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Reddit yeni özelliği Reddit Talk'ı kullanıcıları için denemeye açtı. İşte Reddit Talk hakkında merak edilenler...

CLUBHOUSE'UN YENİ RAKİBİ: REDDİT TALK

Üye olan kullanıcıların ilgi duydukları konularla ilgili içerikleri biriktirmelerini ve diğer kullancılarla paylaşmalarını sağlayan sosyal paylaşım platformu olarak bilinen Reddit, yeni özelliği Reddit Talk'ı duyurdu. Reddit, özelliğin nasıl işleyeceğini anlattığı bir duyuru yayımladı ve "Bugün size topluluklarınızda canlı sesli konuşmalar yapmanızı sağlayan yeni bir özellik olan Reddit Talk'un önizlemesini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Özelliği denemekle ilgileniyorsanız, bekleme listemize kaydolun ve hazır olduğunda size haber verelim." dedi.

Reddit Talk'ta konuşmalar tıpkı Clubhouse gibi odalar/gruplar içinde yapılacak. Konuşmanın bir moderatörü olacak ve konuşmayı başlatmak ve bitirmek o moderatörün görevi olacak.

Herhangi bir redditör istediği topluluğun konuşmasına satılabilir, dinleyebilir ve söz almak isterse el kaldırabilir. Moderatör el kaldıran redditörü konuşmaya katabilir ya da dinleyiciler arasındaki birine konuşma daveti gönderebilir. Aynı zamanda moderatör bir konuşmayıcı sessize alabilir ve kouşmadan çıkarabilir de.

Test sürüşünde olan Reddit Talk erken testlerde sadece modlar konuşabilir. Reddit Talk kullanıcıları profillerini arka plan renkleri ve emojileri kullanarak kişisel zevklerine göre düzenleyebilir. İlk testler sırasında Reddit Talk'ta sadece moderatörler konuşabilecek. iOS ya da Android fark etmez herhangi bir redditör konuşmaya ancak dinleyici olarak katılabilecek. Testler bittikten sonra konuşmalar herkese açılacak. Reddit Talk'ı denemek isteyenlerin kendisini bekleme listesine eklemesi gerekiyor.

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