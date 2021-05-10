Diğer sosyal medya uygulamalarının aksine yazı ya da görüntü paylaşımı yapılmayan sadece sesli konferans özelliği sunan Clubhouse uygulamasının Android sürümü çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının bir süredir ilgiyle takip ettiği Clubhouse Android sürümüyle ilgili merak edilenler Clubhouse tarafından paylaşıldı. Peki, Clubhouse Android Türkiye'de kullanıma açıldı mı? İşte Clubhouse Android hakkında merak edilenler

CLUBHOUSE ANDROİD SÜRÜMÜ ÇIKTI!

Clubhouse, 2020 yılında yazılım geliştiricileri Alpha Exploration Co. tarafından başlatılan, yalnızca davetiyeyle kullanılabilen, sesli sohbet içeren bir sosyal ağ uygulaması Clubhouse, Android sürümünü piyasaya çıkardı. Clubhouse blogda paylaşılan bilgilere göre Clubhouse for Android'in beta sürümü aşamalı olarak kullanılmaya başladı.

İlk olarak ABD'de kullanıma açılan Android Beta sürümü ardından diğer İngilizce konuşan ülkelerde kullanıma açılacak. Daha sonra dünyanın geri kalanı Clubhouse Android'i indirebilecek. Birkaç hafta içinDE Clubhouse Android kullananlardan alınacak geri bildirimlerle gözlemlenen sorunlar düzeltilecek ve uygulama daha geniş bir kitleye açılacak.

Android kullanıcıları Android için Clubhouse'u indirebilir veya bulundukları bölgede Clubhouse Android'in kullanıma açılıp açılmadığının uyarısını almak için ön kayıt oluşturabilir.

CLUBHOUSE HALA DAVETİYEYLE Mİ İNDİRİLİYOR?

Clubhouse tarafından yapılan açıklamada büyümeyi kontrol edebilmek adına davetiye sisteminin bir süre daha devam edeceği söylendi. Aynı zamanda dil desteğini genişletmeyi ve daha fazla erişilebilirlik özelliği ekleyerek dünya çapındaki insanların Clubhouse deneyimini yaşamasını planladıklarını söyleyen Clubhouse eklibi uygulamanın Google Play Store'a yüklendiğini belirtti.