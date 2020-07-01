Kurban bayramında bu etlerle ne pişireyim sorusuna verilecek en güzel yanıt çoban kavurmadır herhalde. Yapımı çok kolay ve protein açısından zengin olan bu lezzeti gelin birlikte yapalım.

Çoban kavurma tarifi için gereken malzemeler:

Yarım kilo kuşbaşı et

Tuz,

Karabiberi kekik

Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ

3 tane yeşilbiber

2 tane kuru soğan

2 diş sarımsak

1 tane kırmızıbiber

4 tane domates

Çoban kavurma tarifinin yapılışı: