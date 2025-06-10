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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması açıldı

        Rekabet Kurulu, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla markalarıyla bilinen Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 18:54 Güncelleme: 10.06.2025 - 18:54
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        Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması
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        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

        Duyuruda, soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

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        #Coca Cola soruşturma
        #haberler
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