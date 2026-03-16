        Haberler Bilgi Ekonomi Coca-Cola temettü ödemesi 2026: Coca-Cola ne zaman ve ne kadar temettü verecek, ödeme ne zaman hesaba yatacak, temettü tutarı belli mi?

        Coca-Cola temettü ödemesi yapacak! Coca-Cola ne zaman ve ne kadar temettü verecek?

        İçecek firması Coca-Cola temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Bist 50'de yer alan markalardan bir tanesi olan Coca-Cola, 2006 yılında halka arz olmuştu. Peki, Coca Cola ne zaman ve ne kadar temettü verecek?

        Giriş: 16.03.2026 - 16:21
        1

        Coca-Cola İçecek A.Ş., temettü dağıtımına ilişkin kararını duyurdu. BIST 50 endeksinde yer alan şirket 4 milyar TL'lik 2025 yılı net dönem kârından, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Peki, Coca-Cola İçecek ne zaman temettü verecek ve hisse başına dağıtılacak kâr payı ne kadar olacak?

        2

        COCA-COLA TEMETTÜ NE KADAR VE TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Coca-Cola, hisse fiyatına 1,2155 TL temettü ödemesi yapacak. Temettüler 12 Mayıs 2026 tarihinde hesaba geçecek.

        3

        KİMLER TEMETTÜ ALABİLECEK?

        11 Mayıs 2026 tarihinde, borsa kapanışına kadar Coca-Cola'dan hisse alan tüm yatırımcılar temettü alabilecek.

