Fenerbahçe'nin Josef de Souza'yı Al Ahli'ye satmasının ardından ön liberoda yaşanacak boşluğu doldurmanın planlarını yapan teknik direktör Phillip Cocu, gözden çıkarılan Ozan Tufan'a sarıldı...

Hollandalı teknik adamın genç orta saha ile ilgili bol bol bilgi topladığı, eski maçlarını izlediği öğrenildi. Ozan ile bire bir görüşmeler de yapan Cocu'nun "Seninle ilgili çok bilgiye sahibim... Zaten idmanlarda da futbol stilini biliyorum. Ancak disiplinsiz davranışların nedeniyle bu noktaya kadar gelmişsin. Şimdi artık toparlanma zamanı... Özellikle senin böyle bir fırsata ihtiyacın var. Eline geçen bu fırsatı iyi değerlendir ve bu takımın oyuncusu olduğunu herkese göster. Kötü günleri geride bırak ve yeni bir sayfa aç. Başarılı ve faydalı olmak için çok iyi çalış ve formayı al. Orta sahada Josef'in boşluğunu sen doldur" dediği öğrenildi.

Ozan'ın da hocasına; "Artık her şeyin farkındayım. Dediğiniz gibi kötü günler geride kaldı. Bana güvenenleri utandırmayacağım. Çıkıp en iyi şekilde topumu oynayacağım. Elime geçen fırsatı iyi değerlendireceğim" sözünü verdiği belirtildi.

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