'Çocuk dostu kitap listesi'ne yeni ek

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı "100 Günlük İcraat Programı" çerçevesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi" başlığı altında çalışmalar sürdürülüyor.

AA'nın haberine göre; çalışmayla, özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan ailelerin satın alacakları kitaplara yol gösterici olunması ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan bu yaş grubu çocuklara da kitaplıklar oluşturulması amaçlandı.

Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda, 0-6 yaş grubu çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 367 çocuk kitabına, devam eden çalışmalarla 35 kitap eklendi. Bugüne kadar belirlenen 402 kitabın yer aldığı liste, devam eden incelemelerle güncellenecek.

Listeye eklenen 35 kitaptan bazıları ise şöyle: "Pışpış Meraklı Bakış, Ormanın En Sıradan Ağacı, Muhteşem Yavru Hayvanlar, Pamuk ile Topak Arkadaşım Nerede, Biri Annemi Durdursun, Bay Tavşan'ın Bir Fikri Var, Havuç Kurdu Bi Di Ki, Kitap Tamircisi Toprak, Bahar Bir Değişim Hikayesi, Bil Bakalım Hangi Meyve."

İLK ETAPTA EVRENSEL AHLAK KURALLARI AÇISINDAN İNCELENİYOR

Başlatılan çalışmayla üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda oluşturulan kriterler çerçevesinde, 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak kitaplar titizlikle inceleniyor.

Çalışma grubu kitapları, ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler açısından inceleniyor, ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görselleri kullanıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

Kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığına ilişkin de değerlendirme yapılıyor. Kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi ise ön eleme kriterleri arasında bulunuyor.

Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı da değerlendirme kriterleri arasına alınıyor.

KİTAPLAR UZMANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR

Değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların farklı doku ve zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olması, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de dikkat ediliyor.

Kitaplar, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkısı açısından yapılan değerlendirmelere ek olarak dil bilgisi kuralları açısından da inceleniyor.

Çalışmalar sonucu oluşturulan listenin, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkı sağlaması ve ailelere yol göstermesi bekleniyor.

Bakanlığın internet sitesinden, 0-2 yaş ve 3-6 yaş olarak 2 ayrı başlık altında hazırlanan listeye ulaşılabiliyor.

Öte yandan, 0-6 yaş grubu çocuklara uygun olan kitap isimlerinin "cocukkitabi@ailevecalisma.gov.tr mail" adresine iletilmesi halinde ise önerilen kitaplar uzmanlar tarafından değerlendiriliyor, uygun görülenler listeye eklenebiliyor.