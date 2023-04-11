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Çocuk Filmleri Festivali 19 yaşında

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten bu yana gelenekselleşen  Çocuk Filmleri Festivali,  bu yıl 8 - 30 Nisan arasında düzenleniyor

Çocuk Filmleri Festivali 19 yaşında
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HABERTURK.COM

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten bu yana gelenekselleşen Çocuk Filmleri Festivali, bu yıl 8 - 30 Nisan arasında düzenleniyor.
Festivalde film gösterimleri ve atölyelerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Vakfı’nın katkılarıyla minik sinemaseverlerin kültür ve sanatla buluşması sağlanıyor.

Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden; Çocuk Filmleri Festivali’nin 19’uncusu yazarlık ve oyunculuk atölyelerin yanı sıra film gösterimleri ile minik sinemaseverleri karşılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Vakfı’nın destekleriyle daha da büyüyen festival, çocukları; sinema ile yazım, yapım aşamasından izleme kültürüne dek bir araya getirmeye devam ediyor. Sinema kültürünü çocuklara aşılayarak evrensel bir kültürün parçaları olarak büyümelerini amaçlayan festival, dünyayı tanımalarının ve kendi kimliklerini güvenle ifade edebilmeleri için kültür ve sanatı çocuklar için erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

Senarist Ali Tanrıverdi, oyuncu Burcu Kara ve Mert Arat hafta sonu festival kapsamında çocuklarla buluştu. Oyunculuk ve yazarlık konularında atölyeler düzenleyen Tanrıverdi, Kara ve Arat çocuklara eğlenceli anlar yaşatmanın yanı sıra yazarlık ve oyunculuk hakkındaki tecrübelerini paylaştılar

Çocuk Filmleri Festivali kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Vakfı katkılarıyla İstanbul’un çeşitli yerlerinde gerçekleşecek film gösterimleri ve atölyelerle minik sinemaseverleri Mahalle Evleri’nde ağırlıyor. Festival filmleri; çekici hikayeleri ve birbirinden farklı atmosferleriyle, büyüleyen ve eğlendiren karakterleriyle minik sinemaseverleri keyif dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunculuk ve Yazarlık Atölyeleri ile tecrübeli ve ünlü isimleri çocuklarla bir araya getiren festival; çocukların sinema, yazarlık ve oyunculuk üzerine tüyolar almalarını sağlayarak, onları geleceğe hazırlıyor.

Festival boyunca, ünlü oyuncular Burcu Kara Parlak ve Ayşe Melike Çerçi’nin yanı sıra Mert Arat ve Fatma Yılmaz gibi deneyimli tiyatrocular tarafından 8-13 yaş aralığında miniklere oyunculuk ve drama atölyeleri verilecek. Ayrıca Görevimiz Tatil ve Çakallarla Dans filmlerinin senaristlerinden Ali Tanrıverdi ile Seksenler ve Çocuklarla Duymasın dizilerinin senaristlerinden Etem Caner Karaüç çocuklara yazarlık konularında atölyeler düzenleyecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Vakfı’nın katkıları, Türsak Vakfı’nın kurumsal sponsorları Fono Film, Inter Medya ve Merzigo’nun destekleri ile gerçekleştirilen festivalde film gösterimleri Fikrigün Film, CJ ENM, BG Film, BMS Film, ISF Studios ve Siyah Martı’nın sponsorluğunda hayata geçiriliyor.

FESTİVAL PROGRAMI

Zafer Mahalle Evi
• 16 Nisan Pazar Saat 15:30... Fatma Yılmaz - Oyunculuk Atölyesi
• 30 Nisan Pazar Saat 15:30... Galaktik Tayfa (Rafadan Tayfa 3)

Örnektepe Mahalle Evi
• 15 Nisan Cumartesi Saat 15:30...Etem Caner Karaüç -Yazarlık Atölyesi
• 29 Nisan Cumartesi Saat 15:30... Hayaller Ülkesi: Gizemli Macera

Sulukule Mahalle Evi

• 10 Nisan Pazartesi Saat 16.00... Etem Caner Karaüç - Yazarlık Atölyesi
• 12 Nisan Çarşamba Saat 16.00... Ayşe Melike Çerçi - Oyunculuk Atölyesi
• 17 Nisan Pazartesi Saat 16.00... Benim Tatlı Diş Perim

Cibali Mahalle Evi
• 11 Nisan Salı Saat 16:30... Mert Arat - Oyunculuk Atölyesi
• 13 Nisan Perşembe Saat 16:30... Karlar Kraliçesi Ve Prenses
• 14 Nisan Perşembe Saat 15:30... Ali Tanrıverdi -Yazarlık Atölyesi

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