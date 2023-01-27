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Çocuk gelişimi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar? Çocuk gelişimi bölümü iş imkanları

Okul öncesi eğitimde önemli bir rolü olan çocuk gelişimi bölümü, üniversitelerin rağbet gören meslek gruplarından biridir. Yıl içinde pek çok üniversiteden mezun veren çocuk gelişimi bölümünü tercih edecek kişinin belli kriterlere uygun olması beklenir. Sabırlı, sevgi odaklı, öğretmeye açık, psikoloji konusunda kendine güvenen ve çocuklar ile başarılı bir iletişim kurabilen kişilerin uygun olduğu bu bölüm hakkında pek çok kişi araştırma yapmaktadır.

Çocuk gelişimi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar? Çocuk gelişimi bölümü iş imkanları
HABERTURK.COM

Özellikle mesleki açıdan henüz karar vermemiş ancak çocuk eğitimine ilgi duyanların merak ettiği çocuk gelişimi bölümü nedir? Çocuk gelişimi mezunları ne iş yapar? İş imkanları nelerdir? Çocuk gelişimi bölümünde hangi dersler bulunur? Eğitim hayatının en önemli aşaması olan üniversite eğitiminde bu bölümü tercih etmek isteyenler için detaylı bir içerik hazırladık. Çocuk gelişimi bölümünde bilinmesi gereken tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?

İnsanların doğumundan itibaren başlayan ve ergenlik dönemine kadar geçen süre olarak adlandırılan çocuk gelişimi; sağlıklı, kaliteli ve başarılı bir hayatın temellerinin atılmasına katkı sağlayan bir bölümdür. Her çocuk özel ve kıymetlidir. Onların dış dünyayı anlamalarına destek vermek kadar iç dünyalarına da güvenle dokunulmalıdır. Bir bireyin nasıl bir karaktere sahip olduğu, yaşadığı duygusal değişimlerin dengesi ve dış dünya ile kurduğu bağ, çocukluk döneminde atılan temelin ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Çocuk gelişimi bölümü, bir çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesini destekleyen özel bir meslek grubudur.

Çocuk Gelişimi Mezunları Ne İş Yapar?

Çocuk gelişimi mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Çocukların sağlıklı bir şekilde topluma kazandırılmasını hedefleyen bu meslek grubunun çalışma alanlarından bazıları şöyledir:

• Ailelere çocukları için danışmanlık hizmetinde bulunur.

• Bebek gelişimine doğru bir şekilde katkı sağlar.

• Çocuk ruh sağlığı merkezlerinde danışmanlık hizmeti sunar.

• Davranış bozukluğu gösteren çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında bilgi verir.

• Resmi kreşler, yuvalar ve okul öncesi eğitim kurumlarında görevini icra eder.

• Engelli çocuklar için hizmet verir.

• Bakım evlerinde ve hastanelerde çocukların duygusal farkındalıkları üzerinde çalışır.

Çocuk Gelişimi Bölümü İş İmkanları

Çocuk gelişimi bölümü iş imkanları geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümden mezun olan kişilerin hizmet verebileceği pek çok alan bulunmaktadır. İş imkânı sunan bazı kurum ve kuruluşlar ise şöyledir:

• Aile Danışma Merkezleri

• Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Hizmetler

• Emniyet Genel Müdürlüğü

• Çocuk Şube Müdürlüğü

• UNICEF

• Uluslararası Çalışma Örgütü

• Halk Eğitim Merkezi

• Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları ve Kuruluşları

• Aile Danışma Merkezleri

• Rehabilitasyon Merkezleri

Çocuk Gelişimi Bölümü Dersleri

Çocuk gelişimi bölümü dersleri, üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine göre farklılık gösterse de bazı derslerinde benzerlik bulunmaktadır. 4 yıllık fakülte eğitiminde çocuk gelişimi konuları daha kapsamlı şekilde görülmektedir. 4 yıllık çocuk gelişimi bölümünde verilen dersler genel olarak şöyledir;

• Çocuklar ile Oyun

• İlk Yardım

• Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

• Çocuk Eğitiminde Alan Çalışmaları

• Çocuklarda Eğitim Felsefesi

• Çocukları Tanıma ve Değerlendirme

• Psikoloji• Anatomi• Aile Danışmanlığı

• Anne ve Çocuk Beslenmesi

• Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi

• Çocuklarda Ruh Sağlığı

• Fiziksel Büyüme ve Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları

Çocuk gelişimi bölümü, eşit ağırlık puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Bu bölümü okumak isteyenler, üniversite sınavında Türkçe-Matematik sorularına ağırlık vermelidir. Çocuk gelişimi bölümü taban puanları, her yıl değişmektedir. Ayrıca tercih edilecek 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerin taban puanları birbirinden farklıdır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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