        Çocuk kavgasında kan aktı: 1 yaralı

        Çocuk kavgasında kan aktı: 1 yaralı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk kalçasından hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 01:15 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:15
        Çocuk kavgasında kan aktı: 1 yaralı
        İHA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Dalaman Sokak’ta meydana gelen olayda, K.K. (14) ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. kalçasından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, K.K.’de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

