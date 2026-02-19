Çocuk kavgasında kan aktı: 1 yaralı

18 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

18 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleriSiyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Terörsüz Türkiye raporu açıklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz* Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir* Cem Uzan'a bir kötü haber daha: Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF'yi haklı buldu* Avrupa basını Galatasaray'ı konuşuyor: Galatasaray, Juventus'u rezil etti!* Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu babasına açtığı davayı kazandı