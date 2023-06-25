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Çocukken hayran kaldığı kapıdan 58 yaşında üniversite mezunu olarak çıktı

Üniversite hayalini 36 yıl sonra gerçekleştirip okumaya başlayan Elif Atay, 41 yıl sonra üniversite diplomasını alarak mezuniyet sevinci yaşadı

Çocukken hayran kaldığı kapıdan 58 yaşında üniversite mezunu olarak çıktı
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AA

İki çocuk annesi 58 yaşındaki Elif Atay, 1982'de üniversite sınavına girdi. Ancak o dönem yaşanan olaylar nedeniyle anne ve babası okumasını istemedi. Atay da istemeyerek de olsa ailesinin bu kararını kabul etmek zorunda kaldı.

Üniversite okuma hayalinden vazgeçmeyen Atay, evlenip iki çocuğunu üniversiteden mezun ettikten sonra, 2018 yılında eşinin desteğiyle yeniden üniversite sınavına girdi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini uzaktan okumaya başlayan Atay, 5 yılın sonunda, düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını alarak 41 yıl aradan sonra hayalini gerçekleştirdi.

ÜNİVERSİTENİN KAPISININ ÖNÜNDEN GEÇERKEN HEP AĞLADIM

Yaşadığı sevinci anlatan Atay, ağlayarak kapısının önünden geçtiği üniversiteden 58 yaşında mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Atay, kapısını ilk olarak ilkokuldayken görüp hayran kaldığı İstanbul Üniversitesine 1982 yılında girdiğini ancak çok istemesine rağmen okuyamadığını anlatarak şöyle konuştu:

"İlkokulu İstanbul'da okudum. İlk defa bir 23 Nisan töreninde İstanbul Üniversitesinin kapısını gördüm ve hayran oldum. Sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sınavına girdim. Fakat ailem olaylar var diye beni okutmak istemedi. Ben de boyun eğmek zorunda kaldım. Fakat hep içimde ukde kaldı.

İstanbul Üniversitesinin kapısının önünden her geçişimde, arkaya baktığımda istemeyerek gözlerimden yaş akıyordu. Rabb'im 40 sene sonra mezun olmayı bana nasip etti. Allah'a binlerce şükürler olsun. Kızım ve eşim beni çok desteklediler. Çok mücadele ettim, çok uğraştım. İnandım, ailem bana inandı, ben çocuklarıma inandım."

Gençlere de tavsiyede bulunan Atay, "Gençler çok çalışsınlar, yılmasınlar, morallerini bozmasınlar. Hayal kursunlar. Benim hayalim bir kitap okumakla başladı. Babam hep uğraştı, didindi. Bize bir maya bıraktı. Ben de çocuklarıma bunu vermeye çalıştım" dedi.

"SANKİ YENİDEN ÇOCUK OLDUM"

Şimdi mezuniyet sevinci yaşadığını dile getiren Atay, "Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılında mezun oldum. Diplomamı aldım, çok büyük mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sanki yeniden çocuk oldum, genç kız halime döndüm, inanılmaz mutluyum. Hayal bile edemeyeceğim kadar mutluyum. Bu röportajı vermek, mutluluğumu katladı. Master yapmayı düşünüyorum inşallah. Allah kısmet ederse yabancı dile ağırlık vereceğim. Çalışacağım, deneyeceğim ve yılmayacağım. Yeni başladık, yola devam" şeklinde konuştu.

Atay, eğitim sürecinde desteklerini esirgemeyen İstanbul Üniversitesindeki öğretim üyelerine teşekkür etti.

"ANNEM ÇOK MÜCADELE ETTİ"

Annesinin mezuniyet sevincini paylaşmak için onunla mezuniyet törenine katılan Burcu Atay da "Annem çok uzun süredir üniversite okumak istiyordu ama iki evlat büyüttüğü için ancak fırsat geldi. Babam destek oldu kayıt olması için. Annem de çok mücadele etti. Bütün bu emeği boyunca bizi hiç ihmal etmedi. Ailemize kol kanat gerdiği için teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve tebrik ederim. İsteyen herkesin okumasını ve ailesinin ona destek olmasını istiyorum. Hem kardeşim hem ben üniversiteden mezun olduk. Annemle dersleri konusunda sohbet ediyorduk. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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