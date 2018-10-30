Çocuklar Duymasın dizisi Çarşamba akşamı 55. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek. Havuç'un eski sevgilisi sürekli onu aramaktadır. Simay'ın da olduğu bir anda gelen telefon işleri karıştırır. Eski sevgili yüzünden aralarında tartışma çıkar. İşte, Çocuklar Duymasın 55. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Haluk, yakın arkadaşının olduğunu iddia eden Eray isimli biri yüzünden sıkıntı yaşıyor! Haluk, adamı tanımıyordur; fakat Eray, Haluk hakkında çok şey biliyordur. Haluk şaşkınlığını Meltem ile paylaşır. Sonunda Eray'a kendisini tanımadığını anlatmaya çalışır.
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Havuç ve Simay'ın ani ayrılık kararı herkesi şaşırtırken, bu ayrılığın arkasında olan gerçek sebep sonunda ortaya çıkıyor!
Çocuklar Duymasın son bölümde, evlenmeleri beklenen Havuç ve Simay bir anda yollarını ayırmaya karar verir. Bu karar tüm ailede şok etkisi yaratır. Herkes ayrılık sebebini merak eder ve kendilerince bir yorum yapmaya başlar. Ancak bu yorumlar zamanla can sıkıcı hale gelmeye başlar. Dedikoduların bir anda yayılması Simay'ın ailesini de rahatsız eder ve tüm gözler genç çifte çevrilir. Artık bu söylentinlere bir son vermek gerekir. Havuç ve Simay ayrılıklarındaki gerçek sebebi açıklamaya karar verir. Peki bu kadar sorun olan ve ikiliyi ayıracak kadar etkili olan gerçek sebep ne?
Öte yandan Haluk'un eskilerden bir arkadaşı ortaya çıkar. Bu kişi tüm aileyi ve hatta Tuna'yı bile tanır. Ancak bir sorun vardır ki kimse onu hatırlamaz. Peki Haluk, arkadaşının kim olduğunu hatırlayabilecek mi?GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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