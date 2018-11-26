Çocuklar Duymasın dizisi 59. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Meltem ve Sultan'ı bu derece karşı karşıya getiren sebep ne? İkili arasındaki bu tartışma nasıl tatlıya bağlanacak? İşte, Çocuklar Duymasın 59. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meltem ve Sultan'ı birbirine düşüren olay nedir?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Taş Fırın Haluk'un, başta Meltem olmak üzere herkesten sakladığı sır ortaya çıkıyor!

Çocuklar Duymasın yeni bölümde Haluk'un gizli gizli yaptığı telefon görüşmeleri ve gizemli davranışları herkesin dikkatini çekmeye başlıyor. Haluk ise içinde bulunduğu durumun başta Meltem olmak üzere hiç kimsenin bilmemesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Meltem bu işin peşini bırakmıyor ve Haluk'la bir konuşma yapıyor. Bir hastalığı olduğunu söyleyen Haluk, Meltem'i tedirgin ediyor ancak bu davranışının altından öyle bir sürpriz çıkıyor ki Meltem dünyanın en mutlu insanı oluyor.

Peki Haluk'tan gelen sürpriz hamle ne? Meltem bu sürpriz karşısında ne yapacak?

Çocuklar Duymasın 59. yeni bölümü ile Çarşamda günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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